Куда, если не в Египет: где отдохнуть казахстанцам безопасно и доступно

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Лето в разгаре, поэтому многие казахстанцы отравляются в отпуск. Где можно отдохнуть безопасно и, главное, чтобы это не очень сильно ударило по карману, рассказывается в материале Otyrar.kz.

Жительница Шымкента по имени Аружан говорит, что из-за пандемии не выезжала за границу два года. Девушка выбирала между Турцией и Грузией.

"Отдохнуть очень хочется, сейчас рассматриваю Грузию или Турцию", - поделилась казахстанка.

Туроператоры отмечают, что самые популярные и выгодные направления - это Египет и Турция. Слетать туда дешевле, чем в другие страны. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

По словам директора одного из агентств Виктории Ульяновой, в среднем отпуск в Египте обойдется в 300 тысяч тенге. Турция будет стоить дороже, потому что страна пользуется большим спросом у туристов. За путешествие придется заплатить не меньше 400 тысяч тенге.

При этом на протяжении двух-трех последних сезонов набирает популярность и Грузия. В страну хачапури и хинкали казахстанцы могут вылететь из многих городов прямыми или стыковочными рейсами.

"Грузия дешевле, чем Египет и Турция, потому что туда лететь как минимум в два раза меньше, чем по другим направлениям. Ценник начинается от 200 тысяч тенге на одного человека", - отмечает Виктория Ульянова.

Дороже всего казахстанцам обойдутся дальние направления - Мальдивы, Бали и Доминикана, лететь туда на порядок дольше, чем в Египет, Турцию или Грузию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1980487-kuda-esli-ne-v-egipet-gde-otdohnut-kazahstantsam-bezopasno-i-dostupno/