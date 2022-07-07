Названы страны с самыми выгодными ценами на отели в 2022 году

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Испанская компания по анализу данных Mabrian провела исследование, назвав страны с самыми выгодными и, наоборот, высокими ценами на отели в 2022 году. Информацию опубликовал Турпром.

Первые строчки рейтинга самых дешевых вариантов для проживания уверенно держат Турция, Египет и Тунис.

Более того, Турция оказалась единственной страной, где цены на пятизвездочные отели снизились почти на 10% по сравнению с доковидным 2019 годом.

По данным Mabrian, здесь с 2019 года цены на отели 4* выросли на 8,7%, то есть в среднем до 100 евро (более 48 тыс. тенге), а на 5* даже упали на 9,9%, составив 154 евро (74 тыс. тенге).

В обоих случаях Турция занимает первое место как страна с самыми дешевыми отелями. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

На второй строчке расположился Тунис, где рост цен был выше - на 28,3% и 26,6% соответственно. Цены составили 118 (57 тыс. тенге) и 162 (78 тыс. тенге) евро.

Третье место занял Египет с довольно высоким ростом цен: на 40,9% на отели 4*, которые сейчас стоят 124 евро (60 тыс. тенге), и 48,3% - на отели 5*.

Самая высокая стоимость проживания оказалась в Греции, Италии и Франции.

Цены на отели 4* в Греции, например, выросли на 62% и составили в среднем 192 евро (93 тыс. тенге), а в 5* и того больше - на 110%. В 5* люксах самая высокая цена у Франции - 419 евро (более 200 тыс. тенге).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1976914-nazvany-strany-s-samymi-vygodnymi-tsenami-na-oteli-v-2022-godu/