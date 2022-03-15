Куда казахстанцы могут полететь отдыхать весной без визы

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На сегодняшний день казахстанцы могут летать без визы в 19 стран. Расскажем, где лучше отдохнуть весной 2022 года.

Казахстанцы могут путешествовать без визы: в Азербайджан, Аргентину, Армению, Беларусь, Бразилию, Гонконг, Грузию, Кыргызстан, Молдову, Монголию, ОАЭ, Россию, Сербию, Таджикистан, Турцию, Узбекистан, Украину, Эквадор, Южную Корею.

Азербайджан

Весна - хороший повод отправиться в путешествие в "страну огней". Если еще в апреле здесь можно прокатиться по лыжным склонам, то уже в мае есть вероятность позагорать на пляжах в Баку.

В марте в Азербайджане отмечают праздник Новруз (Наурыз), где можно отведать вкусные национальные блюда и сладости - шекербуру, пахлаву и другие. К тому же высокий туристический сезон начинается в июне, поэтому весной цены значительно ниже.

Если в марте средняя температура +14 градусов, то в апреле уже +17+23, а в мае - около +28.

Армения

Весна отлично подойдет для знакомства с Арменией. В конце марта уже стоит теплая погода, еще нет изнурительной жары. Природа просыпается и начинает благоухать, распускаются красивейшие цветы, играют новыми красками живописные водопады.

В стране много санаториев, где туристам предлагают расслабляющие, омолаживающие, оздоровительные процедуры.

Учитывая, что только в мае начинается высокий сезон, до этого времени цены на отели, билеты и экскурсии гораздо ниже. Температура в зависимости от региона варьируется. Если брать Ереван, то в марте здесь в среднем +11 градусов, в апреле - +19, в мае - +24.

ОАЭ

Весна в Эмиратах считается тем временем, когда посещать страну будет комфортней всего. Температура воздуха держится на отметке в +24 градуса, а вода прогревается до +23, можно купаться и загорать.

При этом нет изнуряющей жары. С приходом лета высокий туристический сезон здесь заканчивается, ведь температура воздуха может достигать +48 градусов. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Турция

Весна в Турции словно специально создана для тех, кто пляжному отдыху предпочитает культурный. Это уникальное время, когда всю красоту просыпающейся природы можно увидеть своими глазами. При этом погодные условия примерно одинаковые по всей стране, поэтому можно не ограничивать себя в экскурсиях.

Полноценный туристический сезон открывается в мае, а до этого арендовать апартаменты можно по самой низкой цене. В марте температура воздуха не превышает +17 градусов, в апреле становится теплее - до +22, а в мае - до +30.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1960677-kuda-kazahstantsy-mogut-poletet-otdyhat-vesnoy-bez-vizy/