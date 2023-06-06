Телеканал MYDAYTV о современной культуре появился в Узбекистане

MaydayTV. Фото: MaydayTV

В Узбекистане запустили телеканал MYDAYTV о современной культуре страны. MYDAYTV будет рассказывать о ярких культурных явлениях и событиях современного Узбекистана, передает NUR.KZ.

Запуск телеканала состоялся 31 мая в Ташкенте.

Телеканал уже доступен для просмотра в платных пакетах крупнейшего оператора UzdigitalTV и ведущих видео-сервисах страны, среди которых Megogo, Beeline, Allplay, iTV, Mediabay, UZD+, TelecomTV и другие.

Основателем канала стало издательство MYDAY MEDIA, известное своими авторитетными изданиями и медиа-платформами о культурной жизни Узбекистана и мира. Основной аудиторией канала являются гости страны: туристы, бизнесмены, представители дипломатического корпуса, международных организаций, а также активный и креативный класс страны.

В эфире телеканала MYDAYTV зрители увидят как известные, так и новые проекты, включая документальные сериалы.

Ставшие популярными в indoor-вещании MYDAYTV рубрики: Guide (анонсы мероприятий), Inside (репортажи культурных событий), Trends (модные показы) и другие, теперь на трех языках и в ежедневном обновлении. В новом теле-эфире зрители увидят гиды популярных сериалов, модных показов, кинопремьер и фестивалей.

Зрителя ждут новые проекты:

Voilà – кулинарное шоу, в котором знаменитый фуд-блогер Равшан Ходжиев знакомит иностранных гостей с традиционной кухней и не совсем гламурными заведениями;

– кулинарное шоу, в котором знаменитый фуд-блогер Равшан Ходжиев знакомит иностранных гостей с традиционной кухней и не совсем гламурными заведениями; Trends: uz – проект в котором молодые авторы исследуют узбекский фэшн, посещают наших дизайнеров и ремесленные мастерские.

– проект в котором молодые авторы исследуют узбекский фэшн, посещают наших дизайнеров и ремесленные мастерские. Taste It – программа рассказывающая о самых “вкусных” и комфортных местах страны. С их шеф-поварами мы познакомимся с лучшими блюдами этих заведений. Первыми героями стали многолетние партнеры indoor-вещания MYDAYTV.

– программа рассказывающая о самых “вкусных” и комфортных местах страны. С их шеф-поварами мы познакомимся с лучшими блюдами этих заведений. Первыми героями стали многолетние партнеры indoor-вещания MYDAYTV. MYDAY Stories – популярное ток-шоу на Youtube с Салимой Салиховой, гостями которой становятся яркие личности не только нашей страны. В третьем телесезоне зрителя ждут новые герои.

MYDAYTV представит уникальные документальные сериалы собственного производства:

Tashkent Modernism –сериал о “бетонной архитектуре”, каждый эпизод которого вместе с автором Александром Федоровым расскажет об одном уникальном здании эпохи модернизма. Вас ждут невероятные панорамы знаковых зданий, снятые дронами, порой прямо в центре Ташкента.

–сериал о “бетонной архитектуре”, каждый эпизод которого вместе с автором Александром Федоровым расскажет об одном уникальном здании эпохи модернизма. Вас ждут невероятные панорамы знаковых зданий, снятые дронами, порой прямо в центре Ташкента. История Узбекского Шоу-бизнеса – исторический альманах, берущий свое начало с далеких 20-х годов прошлого века, рассказанный историками, музыковедами и самими звездами прошлого столетия и сегодняшних дней. Зритель услышит и увидит уникальные кадры и композиции. Мега-проект снимается уже шестой год, а некоторых героев уже нет в живых.

В новом сезоне зрителя еще ждут сериалы “История узбекской моды” и “Хроники прожитых дискотек” о клубной жизни страны, берущей свое начало в 70-х. Зрителя познакомят с первыми диджеями Азии.

Помимо оригинальных проектов, будут показаны эксклюзивные концертные выступления, модные показы, театральные постановки, шоу – некоторые из них будут транслироваться в режиме live.

В ближайшем эфире - эксклюзивные премьера выступления Бехзода Абдураимова в Лувре, шоу открытия комплекса Silk Road Samarkand, показа Дилдоры Касымовой на TWF, вручение седьмой Ресторанной премии Узбекистана и многое другое.

Также впервые на телевидении зрителя ждет информация о состоянии пробок на дорогах Ташкента в реальном времени и реальные метеоусловия в регионах Узбекистана и столицах мира.

MYDAYTV вещает в гибридном формате сразу на нескольких платформах: в платном телеэфире, на стриминг-сервисах, в режиме indoor-tv в премиальных локациях и в социальных сетях. Впервые в Узбекистане внедрено эфирное вещание в Telegram.

С гордостью представители канала объявляют о заключении партнерского соглашения с уникальными туристическими комплексами: гости могут смотреть телеканал в отелях и ресторанах Silk Road Samarkand, а также горного курорта Amirsoy.

Телеканал MYDAYTV можно смотреть в номерах отеля Hyatt Regency Tashkent, а со следующей недели – в Hilton Tashkent, Intercontinental Tashkent, Radisson Blu Hotel, Wyndham и других ведущих отелях страны.

"Запуск телевизионного формата – это логический и главный этап нашей 10-летней деятельности в продвижении современной культуры страны и ее креативных людей. Мы начинали как сайт, затем выпустили первые глянцевые журнал и газету. Теперь, когда медиапотребление аудитории сместилось в сторону видео, пришло время для телевидения нового формата", - рассказала редакционный директор компании Катерина Фоминых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/movies/2023625-telekanal-mydaytv-o-sovremennoy-kulture-poyavilsya-v-uzbekistane/