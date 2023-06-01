Фестиваль детского творчества "Ты - звезда!" прошел в Алматы

Фестиваль "Ты - звезда!". Фото: акимат Жетысуского района

В Алматы прошел фестиваль детского творчества "Ты - звезда!", который акимат Жетысуского района приурочил ко Дню защиты детей, передает корреспондент NUR.KZ.

Более 100 юных жителей района состязались за звание самого лучшего. Таланты детей жюри в составе звезд казахстанской эстрады - Айжан Нурмагамбетовой, Марселя Алсеитова, Бека Оразбекова, Игоря Благодарного, Асета Ашмакын (группа Inki) оценивало по пяти категориям.

Фестиваль "Ты - звезда!". Фото: акимат Жетысуского района

Самым лучшим танцевальным коллективом в в возрастной категории 7+ стал дуэт "Насима и Раяна".

Самым лучшим танцевальным коллективом в возрастной категории 11+ стала группа "Ай Жулдыз".

В сольной программе лучшим признан танец "лезгинка" в исполнении Мустафы Абдуллаева.

Фестиваль "Ты - звезда!". Фото: акимат Жетысуского района

В песенном конкурсе решение жюри сформировано следующим образом:

в возрастной категории 7+ лучшим исполнителем признана Айша Олжабай;

в возрастной категории 11+ гран при удостоился Тимур Кириллов.

Приз зрительских симпатий путем интернет-голосования получила Рамина Абдулахатова.

Фестиваль "Ты - звезда!". Фото: акимат Жетысуского района

Специальный приз акима Жетысуского района получил танцевальный коллектив NAIRI.

Именного приза лагеря "Жас урпак" удостоен юный певец Асыл Мукашев.

Все участники творческого фестиваля "Ты - звезда!" получили дипломы и призы от спонсоров.

Специальными гостями праздника стали Беркут и Аиша, которые открыли конкурс и подарили участникам хорошее настроение.

После определения победителей и вручения призов, в завершение конкурса Марсель исполнил свои хиты.

Беркут с детьми. Фото: акимат Жетысуского района

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022987-festival-detskogo-tvorchestva-ty-zvezda-proshel-v-almaty/