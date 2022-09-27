Российская киноакадемия отказалась выдвигать претендента на "Оскар"

Статуэтка "Оскар". Фото: Carlo Allegri/Getty Images

Россия в этом году не будет выдвигать своего претендента на престижную американскую кинопремию "Оскар". Об этом сообщается на сайте Национальной Академии кинематографических искусств и наук России.

"Президиум киноакадемии России принял решение не выдвигать в 2022 году отечественный фильм на соискание премии "Оскар" американской киноакадемии", - гласит сообщение.

Причины такого решения в сообщении не раскрыли.

Тем временем победителей 95-й церемонии вручения премии американской киноакадемии "Оскар" объявят в прямом эфире 12 марта 2023 года.

В конце мая советский и российский кинорежиссер Никита Михалков предложил учредить свой "Евразийский "Оскар" с призовым фондом примерно в три-пять миллионов долларов. Церемония может проводиться в каждой стране, которая войдет в состав Евразийской киноакадемии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/movies/1989724-rossiyskaya-kinoakademiya-otkazalas-vydvigat-pretendenta-na-oskar/