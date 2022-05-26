Режиссер Никита Михалков предложил учредить "Евразийский "Оскар"

Никита Михалков. Кадр из видео: YouTube/вДудь

Советский и российский кинорежиссер Никита Михалков на тематической сессии "Евразийство как идея для объединения людей" в Бишкеке предложил учредить "Евразийский "Оскар" с призовым фондом, передает Sputnik Кыргызстан.

Данное мероприятие, в котором принял участие режиссер, проходит в рамках Евразийского экономического форума.

Помимо кинопремии, Михалков предложил учредить Евразийскую киноакадемию.

"Главной наградой будет бриллиантовая бабочка. Но это должен быть не фестиваль... Чтобы было понятно, скажу, что это будет "Евразийский "Оскар". В нем будут участвовать фильмы, соответствующие тем идеалам, которые мы вместе сформулируем, и не смогут попасть картины, которые разрушают человеческую сущность", - сказал режиссер.

Призовой фонд "Евразийского "Оскара" может составлять около трех-пяти млн долларов. Церемония кинопремии будет проводиться в каждой стране, которая войдет в Евразийскую киноакадемию.

По мнению Михалкова, данный вопрос должен решаться на уровне глав государств ЕАЭС.

К слову, режиссер занимает пост председателя Союза кинематографистов России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971153-rezhisser-nikita-mihalkov-predlozhil-uchredit-evraziyskiy-oskar/