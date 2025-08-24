jitsu gif
    Убегавший от гусей малыш из Актобе покорил мир и рэпера Snoop Dogg: что известно о мальчике

    Опубликовано:

    Мальчик Керей
    Мальчик Керей. Кадр из видео: instagram.com/mahambet_ermekov

    Казахстанский мальчик Керей прославился на весь мир после того, как его папа Махамбет Ермеков выложил видео с 3-летним сыном, с ведерком убегавшего от гусей, сообщает "Диапазон".

    По данным издания, актюбинец Махамбет Ермеков снял на видео своего 3-летнего сына по имени Керей, который с ведерком убегал от стаи гусей. Видео мгновенно стало популярным по всему миру. Репост видео сделал даже знаменитый рэпер Snoop Dogg.

    "Видео я снял 9 августа, в тот же день загрузил его в TikTok. Видео набрало 27 млн просмотров. После этого, примерно 16 августа я опубликовал это же видео в Instagram, где оно набрало около 116 млн просмотров. Ко мне начали приходить подписчики со всего мира.

    Больше всего у меня теперь зарубежных подписчиков, но хотелось бы, чтобы подписалось больше актюбинцев, да и казахстанцев в целом. Сейчас у меня 18 тыс. подписчиков, а было 700. Раньше сторис смотрели 50 человек, а сейчас 6 тыс. человек", - рассказал изданию Махамбет Ермеков.

    По словам мужчины, несмотря на то, что он является уверенным пользователем смартфона, и умеет снимать видео, был удивлен, когда ему написал сам рэпер Snoop Dogg.

    "У него 88 млн подписчиков. Теперь мне пишут со всего мира, просят оригинал видео за плату. Они присылают документы, но там надо все переводить и разбираться", - рассказал мужчина.

    К слову, Махамбет Ермеков и его семья проживает в Актобе, семья ведет хозяйство: гуси, куры, лошади, пони. Мужчина работает учителем физкультуры, у него трое сыновей, старшим является как раз Керей.

    "Мы с Кереем ходили кормить лошадей, покормили и уже уходили, и тут я вижу, что сын бежит, а гуси бежали за ведерком, видимо думали, что там есть птичий корм", - поделился Махамбет Ермеков. 

    Ранее мы писали, что маленький житель Павлодара покорил Казнет. В соцсетях появился ролик, как ребенок помогает коммунальщикам. Родители мальчика говорят, что это его любимое занятие.

    До этого первоклассник из ЗКО Тимур Кунусов стал популярен в Казнете после видео, на котором он с мамой делает уроки. Мальчик покорил сердца пользователей, а видео дошло до министра просвещения, который лично отправил подарок первокласснику.

