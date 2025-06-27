"Невероятно": самую сухую пустыню в мире Атакама засыпало снегом (видео)

Пустыню Атакама, которая расположена в Чили и является самой сухой в мире, засыпало снегом, передает NUR.KZ со ссылкой на данные обсерватории ALMA.

Чилийскую пустыню Атакама, которая считается самой сухой в мире, засыпало снегом. Об этом сообщила в своем аккаунте X обсерватория ALMA, которая работает на территории пустыни.

"Невероятно! Чилийская пустыня Атакама, самая сухая в мире, покрыта снегом!" - говорится в сообщении обсерватории.

Представители обсерватории отметили, что это явление в Атакаме наблюдается впервые за многие годы.

По данным официального сайта, ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) - это крупнейший в мире наземный радиотелескоп, расположенный в пустыне Атакама в Чили. Он предназначен для наблюдений в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах, позволяя изучать холодные области космоса, где формируются звезды и галактики.

По информации РБК, пустыня Атакама на западном побережье Южной Америки на территории Чили и занимает узкую полосу на побережье Тихого океана в Чили протяженностью около 1000 километров.

В ноябре прошлого года в Саудовской Аравии после сильных дождей и града выпал снег, в том числе в пустынной местности. Кадры с редким для местности явлением облетели социальные сети.