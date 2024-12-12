Уникальный пояс WBC World Painting представлен на Конвенции Всемирного Боксерского Совета в Гамбурге
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На 62-й ежегодной Конвенции Всемирного Боксерского Совета (WBC) в Гамбурге был представлен уникальный пояс WBC World Painting. Трофей был вручен двум людям.
Этот символический трофей был вручен легендарному солисту группы Scorpions Клаусу Майне и выдающемуся боксеру Владимиру Кличко.
Коллаборация Всемирного Боксёрского Совета и международного арт-проекта "Картина Мира" направлена на объединение спорта и искусства в продвижении идеи мира.
О проекте "Картина Мира"
Авторами проекта являются казахстанские художники и продюсеры Даут Шайхисламов и Дана Орманбаева. Картина Мира - это мировой рекордсмен Книги Гиннесса, на полотне оставили свои штрихи более 2080 человек из всех стран мира. Копия картины побывала на Международной космической станции (МКС), став символом стремления к единству, которое выходит за пределы нашей планеты.
Ключевые достижения World Painting:
- внесен в Книгу рекордов Гиннесса;
- копия картины побывала на МКС;
- совместно с WBC выпущены пояс World Painting и юбилейные медали;
- Национальный банк Казахстана выпустил коллекционную монету, посвященную проекту;
- почта Казахстана выпустила почтовую марку в честь картины.
Выставки "Картины Мира"
Полотно демонстрировалось в знаковых местах по всему миру:
- штаб-квартира ООН (Нью-Йорк);
- штаб-квартира ЮНЕСКО (Париж);
- Европейская штаб-квартира ООН (Женева);
- Европейский музей современного искусства (Барселона);
- Национальный музей Грузии (Тбилиси);
- Климатический саммит COP28 (Дубай).
Проект продолжает вдохновлять людей по всему миру, доказывая, что искусство и спорт - это универсальные языки, которые способны объединить человечество в стремлении сохранить наш общий дом для будущих поколений.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2199506-unikalnyy-poyas-wbc-world-painting-predstavlen-na-konvencii-vsemirnogo-bokserskogo-soveta-v-gamburge/