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Уникальный пояс WBC World Painting представлен на Конвенции Всемирного Боксерского Совета в Гамбурге

Опубликовано:

WBC World Painting
WBC World Painting. Кадр из видео: www.instagram.com/worldpaintingart

На 62-й ежегодной Конвенции Всемирного Боксерского Совета (WBC) в Гамбурге был представлен уникальный пояс WBC World Painting. Трофей был вручен двум людям.

Этот символический трофей был вручен легендарному солисту группы Scorpions Клаусу Майне и выдающемуся боксеру Владимиру Кличко.

Коллаборация Всемирного Боксёрского Совета и международного арт-проекта "Картина Мира" направлена на объединение спорта и искусства в продвижении идеи мира.

О проекте "Картина Мира"

Авторами проекта являются казахстанские художники и продюсеры Даут Шайхисламов и Дана Орманбаева. Картина Мира - это мировой рекордсмен Книги Гиннесса, на полотне оставили свои штрихи более 2080 человек из всех стран мира. Копия картины побывала на Международной космической станции (МКС), став символом стремления к единству, которое выходит за пределы нашей планеты.

Ключевые достижения World Painting:

  • внесен в Книгу рекордов Гиннесса;
  • копия картины побывала на МКС;
  • совместно с WBC выпущены пояс World Painting и юбилейные медали;
  • Национальный банк Казахстана выпустил коллекционную монету, посвященную проекту;
  • почта Казахстана выпустила почтовую марку в честь картины.

Выставки "Картины Мира"

Полотно демонстрировалось в знаковых местах по всему миру:

  • штаб-квартира ООН (Нью-Йорк);
  • штаб-квартира ЮНЕСКО (Париж);
  • Европейская штаб-квартира ООН (Женева);
  • Европейский музей современного искусства (Барселона);
  • Национальный музей Грузии (Тбилиси);
  • Климатический саммит COP28 (Дубай).

Проект продолжает вдохновлять людей по всему миру, доказывая, что искусство и спорт - это универсальные языки, которые способны объединить человечество в стремлении сохранить наш общий дом для будущих поколений.

Пресс-релизы
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2199506-unikalnyy-poyas-wbc-world-painting-predstavlen-na-konvencii-vsemirnogo-bokserskogo-soveta-v-gamburge/

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