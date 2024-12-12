Уникальный пояс WBC World Painting представлен на Конвенции Всемирного Боксерского Совета в Гамбурге

На 62-й ежегодной Конвенции Всемирного Боксерского Совета (WBC) в Гамбурге был представлен уникальный пояс WBC World Painting. Трофей был вручен двум людям.

Этот символический трофей был вручен легендарному солисту группы Scorpions Клаусу Майне и выдающемуся боксеру Владимиру Кличко.

Коллаборация Всемирного Боксёрского Совета и международного арт-проекта "Картина Мира" направлена на объединение спорта и искусства в продвижении идеи мира.

О проекте "Картина Мира"

Авторами проекта являются казахстанские художники и продюсеры Даут Шайхисламов и Дана Орманбаева. Картина Мира - это мировой рекордсмен Книги Гиннесса, на полотне оставили свои штрихи более 2080 человек из всех стран мира. Копия картины побывала на Международной космической станции (МКС), став символом стремления к единству, которое выходит за пределы нашей планеты.

Ключевые достижения World Painting:

внесен в Книгу рекордов Гиннесса;

копия картины побывала на МКС;

совместно с WBC выпущены пояс World Painting и юбилейные медали;

Национальный банк Казахстана выпустил коллекционную монету, посвященную проекту;

почта Казахстана выпустила почтовую марку в честь картины.

Выставки "Картины Мира"

Полотно демонстрировалось в знаковых местах по всему миру:

штаб-квартира ООН (Нью-Йорк);

штаб-квартира ЮНЕСКО (Париж);

Европейская штаб-квартира ООН (Женева);

Европейский музей современного искусства (Барселона);

Национальный музей Грузии (Тбилиси);

Климатический саммит COP28 (Дубай).

Проект продолжает вдохновлять людей по всему миру, доказывая, что искусство и спорт - это универсальные языки, которые способны объединить человечество в стремлении сохранить наш общий дом для будущих поколений.