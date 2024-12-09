Эксперт рассказала о встрече стран-гарантов Астанинского процесса по Сирии в Катаре

В Катаре прошла встреча стран-гарантов Астанинского процесса по Сирии. Журналист и эксперт по Ближнему Востоку Акмарал Баталова написала статью для сайта Eurasian Pulse, в которой рассказала о чем говорили участники.

Встреча стран-гарантов Астанинского процесса по ситуации в Сирии в закрытом формате прошла в столице Катара.

В ней приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, глава МИД Турции Хакан Фидан и спецпосланник Генсека ООН Гейр Педерсен.

По итогам встречи на полях Дохийского форума Москва, Анкара и Тегеран решительно подтвердили приверженность территориальной целостности, суверенитету Сирии, призвали к немедленному прекращению вооруженных действий и насилия .

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Стороны также подтвердили, что Астанинский формат является наиболее действенным в вопросе разрешения эскалации сирийского кризиса.

В конце ноября вооруженные формирования радикальной группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", она же бывшая "Джебхат ан-Нусра" и сирийское отделение Аль Каиды (обе организации признаны террористической и запрещены в Казахстане), а также поддерживаемая Анкарой и созданная при ее организационной помощи оппозиционная Сирийская национальная армия (СНА) захватили Алеппо – "экономическую столицу" Сирии.

5 декабря радикальными боевиками была захвачена Хама – четвертый по величине город в Сирии. Попыток штурма Хомса пока не предпринимается Лидер группировки Абу Мухаммад аль-Джулани назвал целью оппозиции свержение Асада.

Хакан Фидан считает, проблемы в Сирии спровоцированы "неспособностью сирийской администрации пойти на компромисс с собственным народом, нарастанием экономических проблем в стране, деятельностью террористических организаций и неправильным функционированием институтов".

"На сегодняшней встрече Астанинского формата по Сирии было решено начать политические переговоры между сирийским правительством и легитимными оппозиционными группами, и таковы были требования сегодняшней встречи в Дохе, и, конечно, мы решили проконсультироваться с сирийским правительством по этому поводу", — пояснил Аббас Арагчи.

"РФ будет противодействовать попыткам запрещенной террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" изменить ситуацию в Сирии. Использовать террористов в геополитических целях, как сейчас в Сирии, недопустимо", — заявил Сергей Лавров

"Главное — не допустить разрушения сирийской государственности", — считает спецпосланник Генсека ООН Гейр Педерсен.

Также 6 декабря в Багдаде состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел Исламской Pеспублики Иран, Ирака и Сирии. Участники встречи заявили , что угроза безопасности Сирии представляет собой опасность для стабильности региона.

Для снижения эскалации в регионе нет другого выбора, кроме координации и дипломатических консультаций — единое мнение участников обеих встреч — и Катаре, и в Багдаде.

Страны-гаранты на встрече в Дохе также подтвердили, что Астанинский формат является наиболее действенным в вопросе разрешения эскалации сирийского кризиса и намерены сохранить существующий формат взаимодействия.