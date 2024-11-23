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Разница в полтора метра: самая высокая и самая низкая женщины в мире встретились за чаем (фото)

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Румейса Гелги и Джоти Амге
Румейса Гелги и Джоти Амге. Фото: instagram.com/rumeysagelgi

По случаю 20-го ежегодного Дня рекордов Гиннесса Джоти Амге и Румейса Гелги (самая низкая и самая высокая из ныне живущих женщин) встретились в Лондоне на чаепитии, передает NUR.KZ.

Информация об этом появилась на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса.

Румейса Гелги известна как самая высокая женщина из ныне живущих, ее рост составляет 215,16 см, в то время как Джоти Амге — самая низкая из ныне живущих женщин (в движении): ее рост — 62,8 см.

Рост Румейсы, живущей в Турции со своей семьей, обусловлен синдромом Уивера — чрезвычайно редким генетическим заболеванием, которое вызывает чрезмерный рост костей вследствие мутации гена EZH2.

Врачи выявили всего около 50 случаев синдрома Уивера во всем мире. Румейса стала 27-м по счету диагностированным случаем и первым в Турции.

Рост самой низкой женщины в мире, индианки Джоти, обусловлен ахондроплазией — нарушением роста костей, которое поражает руки и ноги.

Это довольно распространенное среди известных форм дисплазии скелета генетическое заболевание возникает на ранних стадиях развития плода и приводит к низкорослости, поражая хрящевую ткань, которая впоследствии должна сформировать кости рук и ног ребенка.

Несмотря на огромную разницу в росте - 152,36 см, женщины быстро подружились, попивая традиционный английский чай и общаясь на основе жизненного опыта и общей любви к моде и уходу за собой.

"Главная задача Книги рекордов Гиннесса — чествовать различия", — прокомментировал главный редактор Книги рекордов Гиннесса Крейг Глендей, присутствовавший на этой исключительной встрече.

Румейса Гелги поделилась снимками со встречи в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, в сентябре мы писали, кто самый высокий человек в мире и кто входит в топ-5 высоких людей. Рекордсменом остается Роберт Уодлоу, живший в 1918-1940 годы. Его рост 272 см внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Из ныне живущих людей самый высокий - гражданин Турции Султан Кесен. Его рост, обусловленный заболеванием, которое называется гипофизарный гигантизм, в 2009 году достиг 246,5 см.

Мы также писали о том, с какими рекордами в Книгу Гиннесса вошел Казахстан.

Так, в 2015 году самый большой бешбармак в Казахстане вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Его приготовили в честь празднования Дня столицы в Астане. Общий вес национального блюда составил 736,5 кг.

В 2018 году в Алматы официально был зафиксирован мировой рекорд, занявший достойное место в Книге рекордов Гиннесса - это длина казахского национального "Құрақ көрпе", которая составила 10 километров 900 метров.

В 2022 году в столице во Дворце мира и согласия прошел концерт, в котором приняли участие представители 75 разных этносов. Таким образом был установлен мировой рекорд в номинации "Самый многонациональный оркестр".

Добавим, Книга рекордов Гиннесса, как сообщается на официальном сайте, изначально задумывалась как книги фактов для разрешения споров. Впервые она была опубликована в 1955 году по заказу ирландской пивоваренной компании Guinness.

Управляющий директор пивоварни Хью Бивер однажды посетил вечеринку со стрельбой в графстве Уэксфорд. Там он и его хозяева поспорили о самой быстрой охотничьей птице в Европе и не смогли найти ответа ни в одном справочнике. Поэтому сэру Хью пришла идея собирать такие статьи и информацию в одну книгу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2191490-raznica-v-poltora-metra-samaya-vysokaya-i-samaya-nizkaya-zhenshchiny-v-mire-vstretilis-za-chaem-foto/

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