Забеременеть от Дурова: клиника в Москве заявила о наличии семени основателя Telegram

В одной из московских клиник заявили, что у них есть биоматериал основателя Telegram Павла Дурова. Тем временем в Сети сообщают об ажиотаже среди жительниц Москвы из-за ЭКО, передает NUR.KZ.

Источники газеты "Известия" в одной из столичных клиник, которая специализируется на экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО), утверждают, что там хранится биологический материал Павла Дурова.

"Выбрать потенциального донора можно через каталог, где указываются национальность, цвет глаз, образование, профессия, группа крови и другие параметры, рассказали в клинике. Доступ к анкетам платный", - пишут авторы статьи.

"Фотографии в анкетах - детские, это сделано для того, чтобы сохранять анонимность доноров. Одна доза спермы стоит 20 тыс. рублей. Для ЭКО нужна одна доза, а для инсеминации (метод искусственного оплодотворения, который заключается во введении сперматозоидов в матку женщины) - две", - рассказал собеседник редакции.

Он добавил, что в клиниках ЭКО есть такое понятие, как VIP-материал, - он имеет высокий показатель оплодотворения. К донорам предъявляются повышенные требования по медицинским показателям. Внешне донор никак не оценивается. Цена такого биоматериала составляет от 35 тыс. рублей.

Биологический материал Павла Дурова относится к категории VIP, сообщил изданию собеседник.

В анкете фотографии Дурова нет. Но, по словам сотрудника клиники, последний раз основатель Telegram сдавал материал в 2021 году.

"Он сотрудничал с нами много лет. Сейчас продажу материала именно этого донора в другие клиники приостановили. Поэтому получить ее можно только в нашей. От его материала рождаются умные дети", - цитирует издание слова своего информатора.

И отмечает, что факт сотрудничества Дурова с клиникой в 2021 году можно поставить под сомнение - согласно приказу Минздрава России, донором спермы могут быть мужчины 18-35 лет, а основателю Telegram в тот год было уже 37.

"То есть клиника либо нарушала нормативные акты, принимая его биологический материал, либо выдает желаемое за действительное", - пишут авторы статьи.

Тем временем Telegram-канал Mash утверждает, что количество желающих забеременеть с помощью семени Дурова увеличилось на 460%. Многие девушки, как пишут авторы канала, заявили, что готовы переехать в РФ ради этого.

Также, по последнему сообщению Mash по этой теме, в московских клиниках ЭКО "случился бум" после новостей о семени Павла Дурова.

"Потенциальные мамочки будущих гениев часами стоят в очередях, чтобы отыскать нужную анкету, и предлагают взятки ради ТОЧНО его спермы", - пишут авторы.

Напомним, ранее бизнесмен и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о том, что является биологическим отцом более чем 100 детей. По его словам, 15 лет назад по просьбе друга он стал донором спермы.

"Перенесемся в 2024 год, и за время моего донорства более сотни пар в 12 странах смогли завести детей. Более того, спустя много лет после того, как я перестал быть донором, по крайней мере в одной клинике ЭКО моя замороженная сперма все еще доступна для анонимного использования семьями, которые хотят иметь детей. Теперь я планирую открыть доступ к своей ДНК, чтобы моим биологическим детям было легче найти друг друга.

Конечно, есть риск, но я не жалею, что стал донором. Нехватка здоровой спермы становится все более серьезной проблемой во всем мире, и я горжусь тем, что внес свою лепту в ее решение", - написал Павел Дуров.