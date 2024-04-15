Глава ВОЗ станцевал с внуком под казахскую песню

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус опубликовал в Сети видео с внуком, танцующим под песню казахстанского исполнителя, передает NUR.KZ.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус опубликовал в Instagram-профиле видео с внуком, танцующим под песню казахстанского исполнителя Улангасыра Ками "Дискотека".

"Танцы на выходных с моим внуком Каем", – пишет Гебрейесус.

Напомним, что один из сыновей главы ВОЗ женат на внучке казахстанского поэта Журсина Ермана Айдане.

"Мою младшую дочь зовут Ардак, она живет в Алматы. Когда ее дочь Айдана училась в школе, мы отправили ее в Новую Зеландию, чтобы выучила язык. После окончания школы там она поступила в Швейцарскую академию по специальности "гостиничный бизнес". Затем она училась в магистратуре в Испании.

Четыре года назад вышла замуж за старшего сына генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейсуса. Сейчас у Айданы есть дочь", – рассказывал Ерман в 2021 году.

В том же году гендиректор ВОЗ, надев чапан, зачитал стихотворение Журсина Ермана на казахском языке, поздравив его с юбилеем.