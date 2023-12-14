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Произведение искусства "Картина Мира" представили на Time Square в Нью-Йорке

Опубликовано:

"Картина Мира"
"Картина Мира". Фото: Manuel Gonsales

Произведение искусства "Картина Мира" было представлено на знаменитом Time Square и в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, об этом корреспонденту NUR.KZ рассказал казахстанский продюсер Даут Шайхисламов.

Это произведение также было экспонировано в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Стоит напомнить, что с 30 ноября по 12 декабря проходил важный климатический саммит COP 28, который является частью Рамочной конвенции ООН по изменению климата.

"Картина Мира"
"Картина Мира". Фото: Manuel Gonsales

"Картина Мира" привлекла внимание мировой общественности благодаря своей уникальности: на ней оставили свои штрихи тысячи людей со всех уголков планеты. Это признание позволило "Картине Мира" стать частью саммита COP 28 в качестве экспоната.

"Картина Мира"
"Картина Мира". Фото: Manuel Gonsales

В ходе саммита, 11 и 12 декабря, "World Painting" была демонстрирована на огромном экране в самом сердце Нью-Йорка, на историческом Time Square, обращая на себя внимание мировой общественности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2050873-proizvedenie-iskusstva-kartina-mira-predstavili-na-time-square-v-nyu-yorke/

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