Социальный арт-проект "Картина Мира" станет участником саммита "СОР 28"

Международный социальный арт-проект «Картина Мира» The world painting, придуманный казахстанцами, станет участником Глобального всемирного климатического саммита "COP 28", передает NUR.KZ.

Саммит состоится в Дубае в период с 30 ноября по 12 декабря.

Сотни разных стран, миллиарды разных людей и судеб составляют единую "Картину Мира".

На Саммите будут обсуждаться главные вопросы: увеличение помощи бедным странам, адаптация государств к более жаркому климату, дальнейшая декарбонизация энергетических систем.

Также готовится широкое обсуждение вопросов здравоохранения, возмещения потерь и ущерба в затронутых военными конфликтами регионах, урбанизации, перехода к низкоуглеродной и устойчивой антропогенной среде, переработки и утилизации отходов.

Один из дней работы "СOP 28" полностью посвящен проблемам молодежи. На нем запланированы дискуссии о непропорционально высоких климатических рисках, с которыми новым поколениям предстоит столкнуться, а также о создании "зелёных" рабочих мест и совершенствовании образования.

Программа Саммита не обойдет вниманием мировой океан, сельское хозяйство и водные ресурсы планеты.

На "COP 28" ожидают высоких гостей в лице глав государств, короля Великобритании Карла III, Папы Римского Франциска, а также знаменитостей, звезд мировой культуры, искусства, спорта, филантропов и меценатов.

Таким образом, "COP 28" в очередной раз намерен объединить весь мир и мировое сообщество во имя сохранения нашего общего дома – планеты Земля.

Международный арт-проект «Картина Мира» - есть наилучший символ такого миротворчества и объединения.

Напомним, что «Картина Мира» является обладателем мирового рекорда Гиннесса, как полотно, на котором наибольшее количество людей передают кисть друг другу.

На сегодняшний день свой штрих на холсте оставили 2070 человек из более, чем 197 стран мира.

Выставки «Картины Мира» успешно прошли в штаб-квартирах ООН в Нью-Йорке и Женеве, в UNESCO в Париже, а также в Испании, Грузии и Казахстане.

Автором идеи и продюсером проекта является наш соотечественник Даут Шайхисламов.