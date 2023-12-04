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30 лет независимости Казахстана

Видеоролики на YouTube, которые были популярны у казахстанцев в ноябре

Опубликовано:

Пара смотрит вместе телевизор
Телевизор. Иллюстративное фото: pexels.com

Последний месяц осени был не только теплым, но и богатым на события. Мы решили вспомнить, какие видеосюжеты и развлекательные ролики посмотрели казахстанцы в ноябре больше всего, передает NUR.KZ.

Новостные

Скандал в ОДКБ. Уйти ли Казахстану из организации вслед за Арменией? / МИР.Итоги / Atameken Business News

В фокусе внимания журналистов Atameken Business News - самые главные события в стране и мире. В числе прочего в выпуске обсуждается отказ от приезда на саммит ОДКБ Никола Пашиняна, а также эвакуация казахстанцев из сектора Газа на родину. Ролик набрал 329 551 просмотр.

В убийстве пропавшей девочки подозревают мать и ее знакомого / Телеканал Хабар 24

В Павлодарской области завершились поиски пропавшей 7-летней Миланы Давыдовой. Девочку нашли мертвой. Информацию подтвердили в полиции. Ребенка искали трое суток. Пропала она на территории села Бескауга Павлодарской области. Видео посмотрели 377 329 раз.

Обзор матча Казахстан – Сан-Марино - 3:1. Отборочный матч EURO - 2024 / QAZSPORT TV

Футбол всегда вне конкуренции. Матчи казахстанской команды с соперниками из разных стран вызывают неподдельный интерес у жителей нашей республики. Видео набрало 317 027 просмотров.

"Хотела стать телеведущей": несбывшиеся мечты Салтанат Нукеновой и реакция властей на убийство / Телеканал Астана / Astana TV

Недавно страну всколыхнула страшная гибель Салтанат Нукеновой - супруги экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева. В убийстве девушки подозревают ее мужа. Видео о погибшей и реакции властей на произошедшее набрало 132 984 просмотра.

Дело Масимова: что выяснило следствие? Информбюро от 14.11.2023 / Информбюро 31

Очередной выпуск "Информбюро" посвящен делу Масимова и другим важным событиям страны. Видео набрало 112 767 просмотров.

Развлекательные

Сара Амангелді – «Мен сені сағындым» / COVER SHOW 3 / КАВЕР ШОУ 3 / Khabar TV

Осенью стартовал третий Cover show. Это - уникальный проект, который полюбили миллионы зрителей и который объединил несколько поколений. В нем по-новому звучат классические хиты, даря море эмоций и впечатлений. Очередной выпуск посмотрели 1 030 578 раз.

ХАҚ | 1-5 сериялары / Седьмой канал

Главному герою сериала Аманжолу не везет в профессии, и он переезжает из города в село. Он решил переехать с женой в село Бесбулак, где он родился, и начать свою жизнь заново. Видео набрало 595 993 просмотра.

“Qoslike ханзадасы 2023” Таныстыру / QosLike / ҚосЛайк / Косылайық

В ежедневных эфирах программы - интересные персонажи, которые пытаются построить свою личную жизнь. Ведет программу Диана Скатова. Видео набрало 585 181 просмотр.

ТҰСАУКЕСЕР! «ҚҰДАША ҚЫЗ» телехикаясы | 1-бөлім / Qazaqstan TV / Қазақстан Ұлттық Арнасы

Гульназ - студентка, учившаяся за границей и вернувшаяся в страну. Она и ее парень Диас уже запланировали свадьбу. Однако, узнав об измене Диаса, девушка уехала к сестре в деревню. Эрнат - образованный парень, окончивший институт с красным дипломом, ветеринар в деревне. Он быстро находит общий язык с Гульназ. Видео набрало 473 075 просмотров.

Қайрат Әділгерей: «Хотя бы кинода» дүмпу тудырады деп ойлаған жоқпын | Жұлдызды шаңырақта / Седьмой канал

Он - известный актер, телеведущий и продюсер. Его жена - талантливая певица. Проект «Звездный дом» пришел в гости в дом Кайрата Адильгерея и Бахыт Турман. Видео посмотрели 197 224 раза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2048947-videoroliki-na-youtube-kotorye-byli-populyarny-u-kazahstantsev-v-noyabre/

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