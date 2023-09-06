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"Угроза для цивилизации": ученые ООН заявили об опасности инвазивных паразитов

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Колорадский жук на листе
Колорадский жук. Иллюстративное фото: pexels.com

Новый отчет ученых ООН выявил, что инвазивные виды паразитов создают хаос по всему миру, разрушая посевы, распространяя болезнетворные микроорганизмы и истощая рыбные запасы, которые являются источником пищи для людей, как сообщает The Washington Post.

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Инвазивными видами называют организмы и растения, случайно занесенные человеком в новые для них регионы, где они успешно приживаются, начинают размножаться и захватывать новые территории. Например, к инвазивному виду относится колорадский жук.

Исследование ООН подсчитало, что воздействие 3500 вредных инвазивных видов приносит обществу ущерб в размере 423 млрд долларов ежегодно. Ученые предсказывают, что эта сумма будет только расти, так как современная эпоха глобальной торговли и путешествий продолжает ускорять распространение растений и животных между континентами.

Экзотические виды, перемещаясь на грузовых судах и пассажирских самолетах, преодолевают океаны, горные хребты и другие географические преграды. Это приводит к серьезным изменениям в составе растительного и животного мира на планете. Ученые утверждают, что это может иметь серьезные последствия как для человека, так и для экосистем, от которых он зависит.

Питер Стотт, профессор Технологического университета Онтарио и руководитель исследовательской группы ООН, которая включает около 70 ученых из разных стран, подчеркивает, что это представляет собой огромную угрозу для всей человеческой цивилизации.

Распространение видов растений и животных между континентами стоит в центре текущего кризиса в области биоразнообразия Земли. Согласно отчету, инвазивные виды паразитов, которые переносятся с континента на континент, являются причиной 60% вымираний различных видов.

Анибал Паучард, профессор Университета Консепсьона в Чили, отмечает, что перемещение видов в целом не является проблемой, но перенос видов через Атлантику является необычным и опасным явлением. Он подчеркивает, что необходимо избегать перемещения растений и животных из одной части мира в другую. Например, из Австралии в Чили, так как это способствует дополнительному распространению инвазивных паразитов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2035320-ugroza-dlya-tsivilizatsii-uchenye-oon-zayavili-ob-opasnosti-invazivnyh-parazitov/

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