Жители Франции стали пить меньше красного вина по сравнению с 1990-ми годами

Красное вино. Иллюстративное фото: pixabay.com

Продажи красного вина во Франции сократились вдвое по сравнению с 1990-ми годами. При этом популярность розового вина продолжает расти. Сами производители и владельцы виноделен говорят, что спад может быть вызван перепроизводством и изменением привычек потребителей, передает Quartz.

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По данным Американской ассоциации экономистов в области виноделия (AAWE), за последние 30 лет объем продаж красного вина во Франции неуклонно снижался. При этом все больше потребителей предпочитали розовое вино. Внутренние продажи красного вина упали с примерно 8 млн гектолитров, произведенных в 1995 году, до 4 млн гектолитров в 2020 году. За тот же период продажи розового вина выросли на 93%, с примерно 1,5 млн гектолитров до 3 млн гектолитров.

По словам владельцев виноградников в регионе Бордо, снижение производства красного вина может быть связано с перепроизводством в прошлом, а также с изменением потребительских привычек. Сейчас Франция является одним из самых быстрорастущих рынков безалкогольных напитков. Все больше молодых людей отказываются от алкоголя в пользу здорового образа жизни.

Число жителей Франции в возрасте от 18 до 35 лет, употребляющих алкоголь, сократилось на 7% в период с 2011 по 2021 годы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2026782-zhiteli-frantsii-stali-pit-menshe-krasnogo-vina-po-sravneniyu-s-1990-mi-godami/