Зачем в Париже поставили вторую Эйфелеву башню

Париж. Фото: sortiraparis.com

В Париже любят пошутить. Так, на 1 апреля там решили, что знаменитая Эйфелева башня должна родить малыша - и аист ей принес маленькую Эйфелу (Eifella). Высота копии главного символа города составила 32 метра, передает Tour2Go.

Весит Эйфела 23 тонны. Правда, является разборной и состоит из 3790 различных деталей и 9465 болтов.

На одном из оснований конструкции висит таблица, ставшая первоапрельской шуткой и представляющая собой "уведомление о рождении".

В нем говорится, что Эйфела родилась в субботу 1 апреля 2023 года в 05.25 утра в Париже. И даже указываются вес и рост как в метрике. И резюме: "Моя мама в восторге".

Простояла Эйфела всего лишь до 10 апреля. Но потом появится возможность увидеть ее где-нибудь в другом месте. Мини-башня устанавливалась с 2016 года в разных регионах Франции.

А в 2018 году даже побывала в Китае, где стала центральной точкой фестиваля French Touch Festival в городе Чэнду, после чего совершила тур еще по нескольким городам. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Автор проекта - Филипп Мендрон, владелец известного коммуникационного агентства. Идею поставить мини-копию рядом с "мамой" парижане восприняли с одобрением.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2019251-zachem-v-parizhe-postavili-vtoruyu-eyfelevu-bashnyu/