Эксперты: 90% населения мира дышит загрязненным воздухом

Загрязнения воздуха. Фото: Jens Kalaene/picture alliance via Getty Images

Новое исследование показало, что жители Парижа, Лондона, Лос-Анджелеса и Гонконга дышат более чистым воздухом по сравнению с жителями Нджамена, Багдада и Нью-Дели. Такие данные содержит последний отчет о глобальном качестве воздуха, передает Financial Times.

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Ежегодное исследование IQAir, швейцарской технологической группы по контролю над качеством воздуха, показало, что примерно 90% населения мира по-прежнему дышит воздухом, который представляет опасность для здоровья. При этом разрыв между богатыми и бедными городами увеличивается. В исследовании было использовано 30 тысяч наземных датчиков, которые были установлены в семи тысячах городов. Ученые измеряли концентрацию мелких твердых частиц, известных как PM2,5, одного из самых опасных загрязнителей.

Результаты исследования показали, что качество воздуха по сравнению с прошлым годом улучшилось в тех странах, которые соблюдали правила Всемирной организации здравоохранения. Там были внесены изменения в промышленное производство, а транспорт был электрифицирован. Пойти на это смогли более богатые страны. При этом уровень загрязнения воздуха в развивающихся странах остается высоким.

Фрэнк Хаммес, исполнительный директор IQAir, заявляет, что Китаю удалось добиться впечатляющего сокращения загрязнения воздуха за последние семь лет, благодаря подавлению загрязняющей промышленности и сосредоточению внимания на возобновляемых источниках энергии и электромобилях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2012981-eksperty-90-naseleniya-mira-dyshit-zagryaznennym-vozduhom/