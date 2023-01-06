Неудачная татуировка Уэнсдэй Аддамс стала предметом шуток в Интернете

Кадр из сериала "Уэнсдэй". Скриншот: YouTube/Netflix

Пользователь Twitter поделился фотографией неудачной татуировки в честь героини популярного сериала Netflix "Уэнсдей". Рисунок стал предметом шуток среди интернет-пользователей, передает The Sun.

"Клиент попросил набить Уэнсдей (с английского переводится как среда), но вместо этого получил вечер субботы внерабочее время", - пошутил пользователь в описании к фото, которое стало вирусным.

На снимке изображена часть тела человека, на которой набит рисунок персонажа Уэнсдэй Аддамс, которую на экране воплотила 20-летняя актриса Дженна Ортега.

Фото татуировки завирусилось в Интернете и стало предметом шуток. Многие пользователи выразили мнение, что на фото не Ортега, а легендарный голливудский актер Сэмуэл Л. Джексон.

Другие заявили, что художник, скорее всего, пытался изобразить Голлума из "Властелина колец" или куклу Аннабель из фильма ужасов "Проклятие Аннабель".

Сериал "Уэнсдэй" вышел в конце прошлого года и стал хитом на стриминговом сервисе Netflix. Главную роль Уэнсдэй Аддамс исполняет молодая актриса мексиканского происхождения Дженна Ортега.

Напомним, что в середине декабря в Беверли-Хиллз объявили номинантов на премию "Золотой глобус", среди которых оказался также данный проект (лучший телевизионный сериал (мюзикл/комедия) и лучшая актриса в мюзикле или комедии).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2004400-neudachnaya-tatuirovka-uensdey-addams-stala-predmetom-shutok-v-internete/