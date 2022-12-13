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Новый "Аватар", "Дом Дракона" и "Уэнсдэй" стали номинантами "Золотого глобуса"

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"Уэнсдей"
Кадр из сериала "Уэнсдей". Фото: twitter.com/wednesdayaddams

В Беверли-Хиллз объявили номинантов 80-й ежегодной премии "Золотой глобус". Церемония награждения состоится 10 января 2023 года. По числу упоминаний среди фильмов наибольшее количество у "Банши Инишерина" и "Все везде и сразу", передает официальный сайт премии.

Лучший фильм (драма)

  • "Аватар: Путь воды";
  • "Тар";
  • Топ Ган: Мэверик";
  • "Фабельманы";
  • "Элвис".

Лучший фильм (мюзикл или комедия)

  • "Вавилон";
  • "Банши Инишерина";
  • "Все везде и сразу";
  • "Треугольник печали";
  • "Достать ножи: Стеклянная луковица".

Лучший режиссер

  • Дэн Кван, Дэниел Шайнерт, "Все везде и сразу";
  • Джеймс Кэмерон, "Аватар: Путь воды";
  • Баз Лурман, "Элвис";
  • Мартин Макдона, "Банши Инишерина";
  • Стивен Спилберг, "Фабельманы".

Лучший сценарий

  • "Банши Инишерина";
  • "Все везде и сразу";
  • "Тар";
  • "Говорят женщины";
  • "Фабельманы".

Лучший актер (драма)

  • Остин Батлер, "Элвис";
  • Брендан Фрейзер, "Кит";
  • Хью Джекман, "Сын";
  • Джереми Поуп, "Проверка";
  • Билл Найи, "Жить".

Лучшая актриса (драма)

  • Кейт Бланшетт, "Тар";
  • Ана де Армас, "Блондинка";
  • Виола Дэвис, "Королева-воин";
  • Оливия Колман, "Империя света";
  • Мишель Уильямс, "Фабельманы".

Лучший актер (мюзикл или комедия)

  • Адам Драйвер, "Белый шум";
  • Диего Калва "Вавилон";
  • Колин Фаррелл, "Банши Инишерина";
  • Дэниел Крейг, "Достать ножи: Стеклянная луковица";
  • Рейф Файнс, "Меню".

Лучшая актриса (мюзикл или комедия):

  • Мишель Йео, "Все везде и сразу"
  • Лесли Мэнвилл, "Миссис Харрис едет в Париж"
  • Марго Робби, "Вавилон"
  • Аня Тейлор-Джой, "Меню"
  • Эмма Томпсон, "Любовь по вызову"

Лучший анимационный фильм:

  • "Пиноккио Гильермо дель Торо";
  • "Ину-О: Рождение легенды";
  • "Марсель, ракушка в ботинках";
  • "Кот в сапогах: Последнее желание";
  • "Я краснею".

Лучший иностранный фильм:

  • "На Западном фронте без перемен" – Германия;
  • "Аргентина, 1985" – Аргентина;
  • "Близко" – Бельгия, Франция, Нидерланды;
  • "Решение уйти" – Южная Корея;
  • "RRR: Рядом ревет революция" – Индия.

Лучший актер второго плана

  • Брендан Глисон, "Банши Инишерина";
  • Барри Кеоган, "Банши Инишерина";
  • Ке Хюи Куан, "Все везде и сразу";
  • Брэд Питт, "Вавилон";
  • Эдди Редмейн, "Добрый медбрат".

Лучшая актриса второго плана

  • Анджела Бассетт, "Черная Пантера: Ваканда навеки";
  • Долли де Леон, "Треугольник печали";
  • Керри Кондон, "Банши Инишерина";
  • Джейми Ли Кертис, "Все везде и сразу";
  • Кэри Маллиган, "Ее правда".

Лучший оригинальный саундтрек

  • "Банши Инишерина";
  • "Вавилон";
  • "Говорят женщины";
  • "Пиннокио Гильермо дель Торо";
  • "Фабельманы".

Лучшая песня

  • "Carolina", "Там, где раки поют";
  • "Ciao Papa", "Пиннокио Гильермо дель Торо";
  • "Hold My Hand", "Топ Ган: Мэверик";
  • "Lift Me Up", "Черная Пантера: Ваканда навеки";
  • "Naatu Naatu", "RRR: Рядом ревет революция".

Номинанты в области телевидения

Лучший телесериал (драма)

  • "Лучше звоните Солу";
  • "Корона";
  • "Дом Дракона";
  • "Озарк";
  • "Разделение".

Лучший телевизионный сериал (мюзикл/комедия)

  • "Начальная школа "Эбботт";
  • "Медведь";
  • "Хитрости";
  • "Убийства в одном здании";
  • "Уэнсдэй".

Лучший телефильм, сериал или мини-сериал

  • "Белый лотос";
  • "Выбывшая";
  • "Монстр: История Джеффри Дамера";
  • "Пэм и Томми";
  • "Черная птица".

Лучший актер в драматическом сериале

  • Джефф Бриджес, "Старик";
  • Кевин Костнер, "Йеллоустоун";
  • Адам Скотт, "Разделение";
  • Диего Луна, "Андор";
  • Боб Оденкерк, "Лучше звоните Солу".

Лучшая актриса в драматическом сериале

  • Имельда Стонтон, "Корона";
  • Эмма Д'Арси, "Дом дракона";
  • Зендея, "Эйфория";
  • Лора Линни, "Озарк";
  • Хилари Суэнк, "Аляска Дэйли".

Лучший актер в мюзикле или комедии

  • Дональд Гловер, "Атланта";
  • Билл Хейдер, "Барри";
  • Стив Мартин, "Убийства в одном здании";
  • Джереми Аллен Уайт, "Медведь";
  • Мартин Шорт, "Убийства в одном здании".

Лучшая актриса в мюзикле или комедии

  • Кинта Брансон, "Начальная школа "Эбботт";
  • Джин Смарт, "Хитрости";
  • Селена Гомес, "Убийства в одном здании";
  • Дженна Ортега, "Уэнсдей";
  • Кейли Куоко, "Бортпроводница".

Лучший актер в телефильме, сериале или мини-сериале

  • Тэрон Эджертон, "Черная птица";
  • Колин Ферт, "Лестница";
  • Эндрю Гарфилд, "Под знаменем небес";
  • Эван Питерс, "Монстр: История Джеффри Дамера";
  • Себастиан Стэн, "Пэм и Томми".

Лучшая актриса в телефильме, сериале или мини-сериале

  • Джулия Гарнер, "Изобретая Анну";
  • Лили Джеймс ""Пэм и Томми";
  • Джулия Робертс, "Газлит";
  • Аманда Сайфред, "Выбывшая";
  • Джессика Честейн, "Джордж и Тэмми".

Лучший актер второго плана в телефильме, сериале или мини-сериале

  • Ф. Мюррей Абрахам, "Белый лотос";
  • Донал Глисон "Пациент";
  • Пол Уолтер Хаузер, "Черная птица";
  • Ричард Дженкинс, "Монстр: История Джеффри Дамера";
  • Сет Роген, "Пэм и Томми".

Лучшая актриса второго плана в телефильме, сериале или мини-сериале

  • Клэр Дейнс, "Флейшман в беде";
  • Дженнифер Кулидж, "Белый лотос";
  • Обри Плаза, "Белый лотос";
  • Ниси Нэш-Бэттс, "Монстр: История Джеффри Дамера";
  • Дейзи Эдгар Джонс, "Под знаменем небес".

Лучшая актриса второго плана в драматическом или комедийном сериале

  • Ханна Эйнбиндер, "Хитрости";
  • Джулия Гарнер, "Озарк";
  • Элизабет Дебики, "Корона";
  • Джанелл Джеймс, "Начальная школа "Эбботт";
  • Шерил Ли Ральф, "Начальная школа "Эбботт".

Лучший актер второго плана в драматическом или комедийном сериале

  • Джон Литгоу, "Старик";
  • Джонатан Прайс, "Корона";
  • Джон Туртурро, "Разделение";
  • Тайлер Джеймс Уильямс, "Начальная школа "Эбботт";
  • Генри Уинклер, "Барри".

Напомним, в прошлом году премия оказалась в центре скандала - церемонию в 2022 году отменили.

Дело в том, что проведением премии занимается Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA), куда входили десятки журналистов. Именно они ежегодно выбирали номинантов и победителей премии.

В феврале 2021 года Los Angeles Times выпустила расследование, в котором организаторов обвинили в коррупции и непрозрачности. Газета отметила, что на выбор номинантов влияет личное отношение журналистов, а не кинематографическая ценность проектов.

В этот раз за номинантов проголосовали 96 членов Ассоциации и, впервые, 103 международных участника. Новые участники были набраны из международных отраслевых организаций, известных зарубежных кинофестивалей и профессионалов журналистики.

На сайте премии говорится, что теперь разнообразная группа голосующих представляет 62 страны мира. В сочетании с нынешним составом общее число голосующих за премию "Золотой глобус" теперь составляет 52% женщин, 51,8% расового и этнического разнообразия, в том числе 19,6% латиноамериканцев, 12,1% азиатов, 10,1% чернокожих и 10,1% выходцев с Ближнего Востока.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2001265-novyy-avatar-dom-drakona-i-uensdey-stali-nominantami-zolotogo-globusa/

Автор: Айбекова Сауле
Новый "Аватар", "Дом Дракона" и "Уэнсдэй" стали номинантами "Золотого глобуса"

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