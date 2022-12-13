Новый "Аватар", "Дом Дракона" и "Уэнсдэй" стали номинантами "Золотого глобуса"
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В Беверли-Хиллз объявили номинантов 80-й ежегодной премии "Золотой глобус". Церемония награждения состоится 10 января 2023 года. По числу упоминаний среди фильмов наибольшее количество у "Банши Инишерина" и "Все везде и сразу", передает официальный сайт премии.
Лучший фильм (драма)
- "Аватар: Путь воды";
- "Тар";
- Топ Ган: Мэверик";
- "Фабельманы";
- "Элвис".
Лучший фильм (мюзикл или комедия)
- "Вавилон";
- "Банши Инишерина";
- "Все везде и сразу";
- "Треугольник печали";
- "Достать ножи: Стеклянная луковица".
Лучший режиссер
- Дэн Кван, Дэниел Шайнерт, "Все везде и сразу";
- Джеймс Кэмерон, "Аватар: Путь воды";
- Баз Лурман, "Элвис";
- Мартин Макдона, "Банши Инишерина";
- Стивен Спилберг, "Фабельманы".
Лучший сценарий
- "Банши Инишерина";
- "Все везде и сразу";
- "Тар";
- "Говорят женщины";
- "Фабельманы".
Лучший актер (драма)
- Остин Батлер, "Элвис";
- Брендан Фрейзер, "Кит";
- Хью Джекман, "Сын";
- Джереми Поуп, "Проверка";
- Билл Найи, "Жить".
Лучшая актриса (драма)
- Кейт Бланшетт, "Тар";
- Ана де Армас, "Блондинка";
- Виола Дэвис, "Королева-воин";
- Оливия Колман, "Империя света";
- Мишель Уильямс, "Фабельманы".
Лучший актер (мюзикл или комедия)
- Адам Драйвер, "Белый шум";
- Диего Калва "Вавилон";
- Колин Фаррелл, "Банши Инишерина";
- Дэниел Крейг, "Достать ножи: Стеклянная луковица";
- Рейф Файнс, "Меню".
Лучшая актриса (мюзикл или комедия):
- Мишель Йео, "Все везде и сразу"
- Лесли Мэнвилл, "Миссис Харрис едет в Париж"
- Марго Робби, "Вавилон"
- Аня Тейлор-Джой, "Меню"
- Эмма Томпсон, "Любовь по вызову"
Лучший анимационный фильм:
- "Пиноккио Гильермо дель Торо";
- "Ину-О: Рождение легенды";
- "Марсель, ракушка в ботинках";
- "Кот в сапогах: Последнее желание";
- "Я краснею".
Лучший иностранный фильм:
- "На Западном фронте без перемен" – Германия;
- "Аргентина, 1985" – Аргентина;
- "Близко" – Бельгия, Франция, Нидерланды;
- "Решение уйти" – Южная Корея;
- "RRR: Рядом ревет революция" – Индия.
Лучший актер второго плана
- Брендан Глисон, "Банши Инишерина";
- Барри Кеоган, "Банши Инишерина";
- Ке Хюи Куан, "Все везде и сразу";
- Брэд Питт, "Вавилон";
- Эдди Редмейн, "Добрый медбрат".
Лучшая актриса второго плана
- Анджела Бассетт, "Черная Пантера: Ваканда навеки";
- Долли де Леон, "Треугольник печали";
- Керри Кондон, "Банши Инишерина";
- Джейми Ли Кертис, "Все везде и сразу";
- Кэри Маллиган, "Ее правда".
Лучший оригинальный саундтрек
- "Банши Инишерина";
- "Вавилон";
- "Говорят женщины";
- "Пиннокио Гильермо дель Торо";
- "Фабельманы".
Лучшая песня
- "Carolina", "Там, где раки поют";
- "Ciao Papa", "Пиннокио Гильермо дель Торо";
- "Hold My Hand", "Топ Ган: Мэверик";
- "Lift Me Up", "Черная Пантера: Ваканда навеки";
- "Naatu Naatu", "RRR: Рядом ревет революция".
Номинанты в области телевидения
Лучший телесериал (драма)
- "Лучше звоните Солу";
- "Корона";
- "Дом Дракона";
- "Озарк";
- "Разделение".
Лучший телевизионный сериал (мюзикл/комедия)
- "Начальная школа "Эбботт";
- "Медведь";
- "Хитрости";
- "Убийства в одном здании";
- "Уэнсдэй".
Лучший телефильм, сериал или мини-сериал
- "Белый лотос";
- "Выбывшая";
- "Монстр: История Джеффри Дамера";
- "Пэм и Томми";
- "Черная птица".
Лучший актер в драматическом сериале
- Джефф Бриджес, "Старик";
- Кевин Костнер, "Йеллоустоун";
- Адам Скотт, "Разделение";
- Диего Луна, "Андор";
- Боб Оденкерк, "Лучше звоните Солу".
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Имельда Стонтон, "Корона";
- Эмма Д'Арси, "Дом дракона";
- Зендея, "Эйфория";
- Лора Линни, "Озарк";
- Хилари Суэнк, "Аляска Дэйли".
Лучший актер в мюзикле или комедии
- Дональд Гловер, "Атланта";
- Билл Хейдер, "Барри";
- Стив Мартин, "Убийства в одном здании";
- Джереми Аллен Уайт, "Медведь";
- Мартин Шорт, "Убийства в одном здании".
Лучшая актриса в мюзикле или комедии
- Кинта Брансон, "Начальная школа "Эбботт";
- Джин Смарт, "Хитрости";
- Селена Гомес, "Убийства в одном здании";
- Дженна Ортега, "Уэнсдей";
- Кейли Куоко, "Бортпроводница".
Лучший актер в телефильме, сериале или мини-сериале
- Тэрон Эджертон, "Черная птица";
- Колин Ферт, "Лестница";
- Эндрю Гарфилд, "Под знаменем небес";
- Эван Питерс, "Монстр: История Джеффри Дамера";
- Себастиан Стэн, "Пэм и Томми".
Лучшая актриса в телефильме, сериале или мини-сериале
- Джулия Гарнер, "Изобретая Анну";
- Лили Джеймс ""Пэм и Томми";
- Джулия Робертс, "Газлит";
- Аманда Сайфред, "Выбывшая";
- Джессика Честейн, "Джордж и Тэмми".
Лучший актер второго плана в телефильме, сериале или мини-сериале
- Ф. Мюррей Абрахам, "Белый лотос";
- Донал Глисон "Пациент";
- Пол Уолтер Хаузер, "Черная птица";
- Ричард Дженкинс, "Монстр: История Джеффри Дамера";
- Сет Роген, "Пэм и Томми".
Лучшая актриса второго плана в телефильме, сериале или мини-сериале
- Клэр Дейнс, "Флейшман в беде";
- Дженнифер Кулидж, "Белый лотос";
- Обри Плаза, "Белый лотос";
- Ниси Нэш-Бэттс, "Монстр: История Джеффри Дамера";
- Дейзи Эдгар Джонс, "Под знаменем небес".
Лучшая актриса второго плана в драматическом или комедийном сериале
- Ханна Эйнбиндер, "Хитрости";
- Джулия Гарнер, "Озарк";
- Элизабет Дебики, "Корона";
- Джанелл Джеймс, "Начальная школа "Эбботт";
- Шерил Ли Ральф, "Начальная школа "Эбботт".
Лучший актер второго плана в драматическом или комедийном сериале
- Джон Литгоу, "Старик";
- Джонатан Прайс, "Корона";
- Джон Туртурро, "Разделение";
- Тайлер Джеймс Уильямс, "Начальная школа "Эбботт";
- Генри Уинклер, "Барри".
Напомним, в прошлом году премия оказалась в центре скандала - церемонию в 2022 году отменили.
Дело в том, что проведением премии занимается Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA), куда входили десятки журналистов. Именно они ежегодно выбирали номинантов и победителей премии.
В феврале 2021 года Los Angeles Times выпустила расследование, в котором организаторов обвинили в коррупции и непрозрачности. Газета отметила, что на выбор номинантов влияет личное отношение журналистов, а не кинематографическая ценность проектов.
В этот раз за номинантов проголосовали 96 членов Ассоциации и, впервые, 103 международных участника. Новые участники были набраны из международных отраслевых организаций, известных зарубежных кинофестивалей и профессионалов журналистики.
На сайте премии говорится, что теперь разнообразная группа голосующих представляет 62 страны мира. В сочетании с нынешним составом общее число голосующих за премию "Золотой глобус" теперь составляет 52% женщин, 51,8% расового и этнического разнообразия, в том числе 19,6% латиноамериканцев, 12,1% азиатов, 10,1% чернокожих и 10,1% выходцев с Ближнего Востока.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2001265-novyy-avatar-dom-drakona-i-uensdey-stali-nominantami-zolotogo-globusa/