Новый "Аватар", "Дом Дракона" и "Уэнсдэй" стали номинантами "Золотого глобуса"

Кадр из сериала "Уэнсдей". Фото: twitter.com/wednesdayaddams

В Беверли-Хиллз объявили номинантов 80-й ежегодной премии "Золотой глобус". Церемония награждения состоится 10 января 2023 года. По числу упоминаний среди фильмов наибольшее количество у "Банши Инишерина" и "Все везде и сразу", передает официальный сайт премии.

Лучший фильм (драма)

"Аватар: Путь воды";

"Тар";

Топ Ган: Мэверик";

"Фабельманы";

"Элвис".

Лучший фильм (мюзикл или комедия)

"Вавилон";

"Банши Инишерина";

"Все везде и сразу";

"Треугольник печали";

"Достать ножи: Стеклянная луковица".

Лучший режиссер

Дэн Кван, Дэниел Шайнерт, "Все везде и сразу";

Джеймс Кэмерон, "Аватар: Путь воды";

Баз Лурман, "Элвис";

Мартин Макдона, "Банши Инишерина";

Стивен Спилберг, "Фабельманы".

Лучший сценарий

"Банши Инишерина";

"Все везде и сразу";

"Тар";

"Говорят женщины";

"Фабельманы".

Лучший актер (драма)

Остин Батлер, "Элвис";

Брендан Фрейзер, "Кит";

Хью Джекман, "Сын";

Джереми Поуп, "Проверка";

Билл Найи, "Жить".

Лучшая актриса (драма)

Кейт Бланшетт, "Тар";

Ана де Армас, "Блондинка";

Виола Дэвис, "Королева-воин";

Оливия Колман, "Империя света";

Мишель Уильямс, "Фабельманы".

Лучший актер (мюзикл или комедия)

Адам Драйвер, "Белый шум";

Диего Калва "Вавилон";

Колин Фаррелл, "Банши Инишерина";

Дэниел Крейг, "Достать ножи: Стеклянная луковица";

Рейф Файнс, "Меню".

Лучшая актриса (мюзикл или комедия):

Мишель Йео, "Все везде и сразу"

Лесли Мэнвилл, "Миссис Харрис едет в Париж"

Марго Робби, "Вавилон"

Аня Тейлор-Джой, "Меню"

Эмма Томпсон, "Любовь по вызову"

Лучший анимационный фильм:

"Пиноккио Гильермо дель Торо";

"Ину-О: Рождение легенды";

"Марсель, ракушка в ботинках";

"Кот в сапогах: Последнее желание";

"Я краснею".

Лучший иностранный фильм:

"На Западном фронте без перемен" – Германия;

"Аргентина, 1985" – Аргентина;

"Близко" – Бельгия, Франция, Нидерланды;

"Решение уйти" – Южная Корея;

"RRR: Рядом ревет революция" – Индия.

Лучший актер второго плана

Брендан Глисон, "Банши Инишерина";

Барри Кеоган, "Банши Инишерина";

Ке Хюи Куан, "Все везде и сразу";

Брэд Питт, "Вавилон";

Эдди Редмейн, "Добрый медбрат".

Лучшая актриса второго плана

Анджела Бассетт, "Черная Пантера: Ваканда навеки";

Долли де Леон, "Треугольник печали";

Керри Кондон, "Банши Инишерина";

Джейми Ли Кертис, "Все везде и сразу";

Кэри Маллиган, "Ее правда".

Лучший оригинальный саундтрек

"Банши Инишерина";

"Вавилон";

"Говорят женщины";

"Пиннокио Гильермо дель Торо";

"Фабельманы".

Лучшая песня

"Carolina", "Там, где раки поют";

"Ciao Papa", "Пиннокио Гильермо дель Торо";

"Hold My Hand", "Топ Ган: Мэверик";

"Lift Me Up", "Черная Пантера: Ваканда навеки";

"Naatu Naatu", "RRR: Рядом ревет революция".

Номинанты в области телевидения

Лучший телесериал (драма)

"Лучше звоните Солу";

"Корона";

"Дом Дракона";

"Озарк";

"Разделение".

Лучший телевизионный сериал (мюзикл/комедия)

"Начальная школа "Эбботт";

"Медведь";

"Хитрости";

"Убийства в одном здании";

"Уэнсдэй".

Лучший телефильм, сериал или мини-сериал

"Белый лотос";

"Выбывшая";

"Монстр: История Джеффри Дамера";

"Пэм и Томми";

"Черная птица".

Лучший актер в драматическом сериале

Джефф Бриджес, "Старик";

Кевин Костнер, "Йеллоустоун";

Адам Скотт, "Разделение";

Диего Луна, "Андор";

Боб Оденкерк, "Лучше звоните Солу".

Лучшая актриса в драматическом сериале

Имельда Стонтон, "Корона";

Эмма Д'Арси, "Дом дракона";

Зендея, "Эйфория";

Лора Линни, "Озарк";

Хилари Суэнк, "Аляска Дэйли".

Лучший актер в мюзикле или комедии

Дональд Гловер, "Атланта";

Билл Хейдер, "Барри";

Стив Мартин, "Убийства в одном здании";

Джереми Аллен Уайт, "Медведь";

Мартин Шорт, "Убийства в одном здании".

Лучшая актриса в мюзикле или комедии

Кинта Брансон, "Начальная школа "Эбботт";

Джин Смарт, "Хитрости";

Селена Гомес, "Убийства в одном здании";

Дженна Ортега, "Уэнсдей";

Кейли Куоко, "Бортпроводница".

Лучший актер в телефильме, сериале или мини-сериале

Тэрон Эджертон, "Черная птица";

Колин Ферт, "Лестница";

Эндрю Гарфилд, "Под знаменем небес";

Эван Питерс, "Монстр: История Джеффри Дамера";

Себастиан Стэн, "Пэм и Томми".

Лучшая актриса в телефильме, сериале или мини-сериале

Джулия Гарнер, "Изобретая Анну";

Лили Джеймс ""Пэм и Томми";

Джулия Робертс, "Газлит";

Аманда Сайфред, "Выбывшая";

Джессика Честейн, "Джордж и Тэмми".

Лучший актер второго плана в телефильме, сериале или мини-сериале

Ф. Мюррей Абрахам, "Белый лотос";

Донал Глисон "Пациент";

Пол Уолтер Хаузер, "Черная птица";

Ричард Дженкинс, "Монстр: История Джеффри Дамера";

Сет Роген, "Пэм и Томми".

Лучшая актриса второго плана в телефильме, сериале или мини-сериале

Клэр Дейнс, "Флейшман в беде";

Дженнифер Кулидж, "Белый лотос";

Обри Плаза, "Белый лотос";

Ниси Нэш-Бэттс, "Монстр: История Джеффри Дамера";

Дейзи Эдгар Джонс, "Под знаменем небес".

Лучшая актриса второго плана в драматическом или комедийном сериале

Ханна Эйнбиндер, "Хитрости";

Джулия Гарнер, "Озарк";

Элизабет Дебики, "Корона";

Джанелл Джеймс, "Начальная школа "Эбботт";

Шерил Ли Ральф, "Начальная школа "Эбботт".

Лучший актер второго плана в драматическом или комедийном сериале

Джон Литгоу, "Старик";

Джонатан Прайс, "Корона";

Джон Туртурро, "Разделение";

Тайлер Джеймс Уильямс, "Начальная школа "Эбботт";

Генри Уинклер, "Барри".

Напомним, в прошлом году премия оказалась в центре скандала - церемонию в 2022 году отменили.

Дело в том, что проведением премии занимается Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA), куда входили десятки журналистов. Именно они ежегодно выбирали номинантов и победителей премии.

В феврале 2021 года Los Angeles Times выпустила расследование, в котором организаторов обвинили в коррупции и непрозрачности. Газета отметила, что на выбор номинантов влияет личное отношение журналистов, а не кинематографическая ценность проектов.

В этот раз за номинантов проголосовали 96 членов Ассоциации и, впервые, 103 международных участника. Новые участники были набраны из международных отраслевых организаций, известных зарубежных кинофестивалей и профессионалов журналистики.

На сайте премии говорится, что теперь разнообразная группа голосующих представляет 62 страны мира. В сочетании с нынешним составом общее число голосующих за премию "Золотой глобус" теперь составляет 52% женщин, 51,8% расового и этнического разнообразия, в том числе 19,6% латиноамериканцев, 12,1% азиатов, 10,1% чернокожих и 10,1% выходцев с Ближнего Востока.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2001265-novyy-avatar-dom-drakona-i-uensdey-stali-nominantami-zolotogo-globusa/