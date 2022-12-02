Назван главный цвет 2023 года

Главный цвет 2023 года. Фото: facebook.com/PantoneColor

Институт цвета Pantone объявил главный цвет 2023 года. Им стал малиновый оттенок под номером 18-1750 и названием Viva Magenta ("да здравствует маджента"), об этом говорится на сайте компании.

"Цвет этого года мощный и вдохновляющий. Это новый анимированный красный, который раскрывается чистой радостью, поощряет эксперименты и самовыражение без ограничений, электризующий и безграничный оттенок", – говорится на сайте Pantone.

Как отметила исполнительный директор Института цвета Леатрис Эйсман, в век технологий люди стремятся черпать вдохновение из природы и всего, что реально.

"Pantone 18-1750 Viva Magenta происходит от семейства красных и вдохновлен красным цветом кошенили (название нескольких видов насекомых, из самок которых производится вещество для получения красителя под названием кармин – прим. ред.), одного из самых ценных, сильных и ярких красителей, известных миру", – рассказала она.

В институте Viva Magenta также описывают как дерзкий цвет, который подходит людям со стремлением к жизни и мятежным духом.

"Pantone 18-1750 Viva Magenta, уходящий своими корнями в первобытное, возвращает нас к изначальной материи. Взывая к силам природы, Pantone 18-1750 Viva Magenta заряжает наш дух, помогая укрепить нашу внутреннюю силу", – добавила Эйсман.

В прошлом году главным цветом был выбран 17-3938 Very Peri – синий оттенок с красно-фиолетовым подтоном.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1999930-nazvan-glavnyy-tsvet-2023-goda/