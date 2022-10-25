31-летняя бьюти-блогерша рассказала, как выглядеть ухоженно без дорогих средств

Блогерша Изабель. Фото: instagram.com/isabelle.lux_

Американская бьюти-блогерша Изабель рассказывает на своей странице в соцсетях, как выглядеть привлекательно, не затрачивая много денег на дорогие косметические средства.

Блогерша, у которой более 357 тыс. подписчиков в TikTok, рассказала, что тратит на косметику не менее одной тысячи долларов в месяц (более 470 тыс. тенге). Поэтому она придумала несколько способов по уходу за лицом и телом, которые не только сэкономят деньги, но и позволят выглядеть привлекательно.

В первую очередь 31-летняя женщина рекомендует протирать лицо после умывания бумажным полотенцем, поскольку обычные полотенца содержат множество бактерий.

Кроме того, блогерша не советует мыть лицо во время принятия душа, так как компоненты в составах средств для тела и волос могут негативно повлиять на кожу лица.

Также женщина рассказала, что сон на спине поможет побороться с морщинами. По ее словам, сон на боку провоцирует появление морщин на лице.

На странице у блогерши можно найти и другие советы по уходу за лицом, волосами и телом. Подписчики благодарят Изабель в комментариях за полезные рекомендации, а также отмечают, что она выглядит не на свой возраст, а кажется гораздо моложе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1993909-31-letnyaya-byuti-blogersha-rasskazala-kak-vyglyadet-uhozhenno-bez-dorogih-sredstv/