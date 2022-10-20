"Восьмое чудо света": Асель Сагатова в необычном степном образе заворожила фанатов

Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Казахстанская актриса Асель Сагатова устроила фотосессию в степи и поделилась ее результатами с поклонниками. Фанаты назвали ее "восьмым чудом света", передает NUR.KZ.

"Вдохновение может быть бесконечным, если найти в себе огонек - негаснущий лучик света. Я только на пути, в поисках. Но каждый раз встречаю людей прекрасных, с горящими глазами, невероятной энергетикой и чистой душой. Разглядеть это - уже большое достижение", - написала Асель в Instagram, выложив снимки в белом платье и широкополой шляпе.

Подписчикам актрисы пришлись по вкусу ее новые фото.

"Как всегда красавица", "Восьмое чудо света", "Фотобогиня", "Самая красивая!", "Вы просто прелесть, прекрасный человек с безупречным талантом, светлым умом, чутким сердцем, обворожительной улыбкой", "Как же приятно смотреть на прекрасное", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1993499-vosmoe-chudo-sveta-asel-sagatova-v-neobychnom-stepnom-obraze-zavorozhila-fanatov/