Первый в мире аквариум внутри тоннеля построили в Турции

Фото: instagram.com/trabzonakvaryum61

Компания, занимающаяся строительством общественных аквариумов, объявила об открытии первого в мире аквариума, расположенного внутри туннеля, соединяющего долины Загнос и Табахане в турецком Трабзоне, передает Traveldailymedia.com.

198-метровый трабзонский аквариум в Турции является первым и единственным подобным экспонатом в мире, а также первым общественным аквариумом в Черноморском регионе.

Он насчитывает 5000 рыб 80 видов. Его площадь составляет 3500 кв.м. Здесь есть восемь зон. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

В первой представлены обитатели реки Амазонка, озер Танганьика и Малави. В террариумной зоне живут рептилии из разных районов. Опытная зона знакомит гостей с повседневной жизнью аквариумистов и биологов.

Четвертая зона состоит из различных видов рыб из разных морей. После нее находится зал акул, где содержится информация об их анатомии, среде обитания и другой образовательный контент.

Также имеется пространство "Прикоснись и узнай" и пещерная зона. В конце аквариума расположен туннель длиной 21 метр.

Отмечается, что аквариум состоит в основном из всех водных животных из турецких морей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1980495-pervyy-v-mire-akvarium-vnutri-tonnelya-postroili-v-turtsii/