Самое большое здание в мире длиной 120 км построят в Саудовской Аравии

План проекта "Зеркальная линия". Фото: twitter.com/M7Alhamed

Принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман заявил, что в одной из пустынь их государства будет построено самое большое сооружение в мире длиной 120 км, передает The Wall Street Journal.

Как пишет издание, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман сказал инженерам и дизайнерам, что здание должно быть таким же грандиозным, как египетские пирамиды.

Сооружение будет представлять собой два небоскреба, установленных параллельно. Каждое здание будет высотой 487 м и длиной 120 км. На территории между небоскребами будут построены дорога, парки и другие объекты инфраструктуры. Этот проект получил название "Зеркальная линия".

Отмечается, что, когда небоскребы будут построены, в них будет проживать около пяти миллионов человек.

По плану для жителей сооружения будет построено все, что необходимо: футбольное поле, яхт-клуб, больницы и фермы.

Напомним, самый высокий небоскреб мира стал местом, куда угодила молния во время бури, которая обрушилась на Дубай. Электрическая дуга поразила верхушку шпиля небоскреба Бурдж-Халифа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1980197-samoe-bolshoe-zdanie-v-mire-dlinoy-120-km-postroyat-v-saudovskoy-aravii/