Американец делал селфи и упал в кратер вулкана Везувий

Вид на вулкан Везувий. Иллюстративное фото: LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images

Американский турист упал в кратер потухшего вулкана Везувий в итальянском городе Неаполь, когда пытался сделать селфи на запрещенном маршруте и уронил телефон, передает Mirror.

23-летний мужчина вместе с семьей поднялся на вершину потухшего вулкана Везувий по запрещенному маршруту. На высоте он решил сделать снимок и выронил из рук свой телефон.

В попытке достать мобильное устройство американец потерял равновесие и сам упал на несколько метров, но не пострадал. Прибывшие спасатели помогли туристу выбраться, а врачи зафиксировали у него лишь несколько царапин и ссадин.

Отмечается, что туристу и его родственникам предъявлено обвинение в незаконном вторжении на общественную территорию.

Гора Везувий входит в число самых активных вулканов Италии и считается одним из самых опасных вулканов в мире.

Ранее британец снял на видео обрушение ледника в горах Кыргызстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1978208-amerikanets-delal-selfi-i-upal-v-krater-vulkana-vezuviy/