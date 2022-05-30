Мужчина, переодетый в старушку, кинул торт в "Мону Лизу": в Париже начали расследование

Иллюстративное фото: Chesnot/Getty Images

В Лувре один из посетителей, переодетый в старую женщину на кресле-каталке, внезапно встал, подошел к картине Леонардо да Винчи "Мона Лиза" и кинул в нее кусок торта. В Париже начали расследование этого инцидента.

Прокуратура Парижа начала расследование после того, как мужчина кинул кусок торта в шедевр Леонардо да Винчи в Лувре, передает РИА Новости со ссылкой на французское издание France info.

Как сообщили в прокуратуре, расследование было начато по факту "попытки порчи культурных ценностей".

Полицейские задержали 36-летнего злоумышленника, который был госпитализирован в психиатрическое отделение парижской полиции.

Напомним, что ранее в социальных сетях появились кадры, на которых заметно, что по знаменитой картине да Винчи "Мона Лиза" размазан крем от торта.

Очевидцы рассказали, что кусок торта в картину бросил некий мужчина в парике и кепке, который притворялся старушкой в инвалидной коляске.

Тем не менее, сам шедевр не пострадал, так как находился под толстым защитным стеклом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1971687-muzhchina-pereodetyy-v-starushku-kinul-tort-v-monu-lizu-v-parizhe-nachali-rassledovanie/