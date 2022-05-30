Переодетый в женщину посетитель Лувра пытался измазать "Мону Лизу" кремом для торта

Кадр из видео: Twitter/LukeXC2002

Мужчина переоделся в женщину и решил измазать кремом для торта картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза" в парижском Лувре, передает Marca.

Некий мужчина переоделся в женщину и в инвалидном кресле подобрался к картине Леонардо да Винчи. Затем, по словам очевидцев, вскочил с кресла и попытался измазать кремом для торта произведение искусства.

Но сама картина не пострадала, так как находилась под защитным стеклом.

Затем проблемный посетитель разбросал вокруг лепестки роз.

После "перформанса" его удалили из Лувра в сопровождении охраны. При этом мужчина, уходя, что-то выкрикивал окружающим.

Это не первое покушение на знаменитую картину. В 1950-х годах нижняя часть картины была повреждена, когда один из посетителей облил ее серной кислотой. Вскоре после этого парень из Боливии кинул в нее камень.

В 1974 году женщина в инвалидной коляске попыталась распылить из баллончика красную краску. В 2009 году другая посетительница запустила в картину глиняной чашкой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1971608-pereodetyy-v-zhenschinu-posetitel-luvra-pytalsya-izmazat-monu-lizu-kremom-dlya-torta/