Недоеденный круассан Анджелины Джоли выставили на продажу в Сети

Анджелина Джоли во Львове. Кадр из видео: YouTube/Odesa Film Studio

В Интернете выставили на продажу за один миллион гривен недоеденный круассан Анджелины Джоли. Голливудская кинозвезда недавно посетила Львов в качестве посла доброй воли ООН.

Объявление было написано от лица уборщика кофейни, в которую наведалась Джоли. Цена недоеденного круассана равна одному миллиону гривнов (примерно 15 млн тенге). Торг при этом уместен.

"Второй год работаю уборщиком. Честно скажу, ненавижу свою работу. Точнее, ненавидел ее до сегодняшнего дня", - гласит описание товара.

На фотографии к объявлению изображен круассан, якобы недоеденный голливудской звездой.

Посол доброй воли ООН и актриса Анджелина Джоли 30 апреля прибыла во Львов с гуманитарной миссией. Джоли засняли на камеру посетители кофейни, в которую она зашла в сопровождении охраны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1967748-nedoedennyy-kruassan-andzheliny-dzholi-vystavili-na-prodazhu-v-ukraine/