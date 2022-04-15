Принц Гарри и Меган Маркл прибыли в Лондон для тайной встречи с Елизаветой II

Принц Гарри и Меган Маркл. Кадр из видео: Youtube/ABC News

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл прибыли из США в Великобританию и тайно встретились с королевой Елизаветой II в Виндзорском замке, передает Mirror Online.

Неясно уехали ли они обратно в Соединенные Штаты или до сих пор находятся в Британии.

Пара посетила 95-летнюю королеву Великобритании в Великий четверг 14 апреля.

Отмечается, что Сассекские пропустили поминальную службу принца Филиппа, которая прошла в прошлом месяце.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл воспитывают в браке двоих детей - сына Арчи Харрисона и дочь Лилибет Диану.

В июле прошлого года принц Гарри вместе со своим братом Уильямом присутствовали при открытии памятника их покойной матери принцессы Дианы. Памятник был установлен в день ее 60-летия.

А в январе Гарри подал в суд на правительство Великобритании за отказ предоставить охрану.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1965148-prints-garri-i-megan-markl-pribyli-v-london-dlya-taynoy-vstrechi-s-elizavetoy-ii/