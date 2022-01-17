Принц Гарри подаст в суд на правительство Великобритании из-за отказа предоставить охрану

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Chris Jackson/Getty Images

Принц Гарри подаст в суд на британское правительство, чтобы потребовать обеспечения охраны его семьи на территории родной страны, передает Би-би-си.

Как известно, право на представление охраны и другие привилегии принц и его супруга Меган Маркл потеряли после ухода из королевской семьи и отказа от обязанностей в 2020 году.

Сейчас Сассекские пользуются услугами частной службы безопасности в США. Но последние не имеют доступа к данным британской разведки. Поэтому младший сын принца Чарльза потребовал предоставить охрану на территории Великобритании во время их визитов, чтобы его семья была в безопасности.

"Великобритания всегда будет домом принца Гарри и страной, в которой он хочет, чтобы его жена и дети были в безопасности. Отсутствие защиты со стороны полиции сопряжено с слишком большим личным риском", - говорится в заявлении представителей принца.

При этом он заявил, что будет оплачивать британскую охрану сам. А не "навязываться" налогоплательщикам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1951441-prints-garri-podast-v-sud-na-pravitelstvo-velikobritanii-iz-za-otkaza-predostavit-ohranu/