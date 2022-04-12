Закупку "Виагры" для вооруженных сил Бразилии потребовал объяснить депутат

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В Бразилии депутат Элиас Вас потребовал объяснить, для чего вооруженным силам страны нужно было закупать силденафил – лекарство для повышения потенции.

Как заявил бразильский депутат на своей странице в Twitter, Минобороны страны одобрило закупку "35 тысяч единиц "Виагры".

"Виагра" в правительстве! Я провел расследование и обнаружил, что Вооруженные силы одобрили покупку 35 тысяч единиц "Виагры". Я запросил объяснения у министерства обороны по поводу этих расходов", – написал он.

Данные о приобретении лекарства были представлены на сайте для обеспечения транспарентности закупок. Препарат был включен в список по названию активного вещества – силденафил. Однако оно менее известно, чем сама торговая марка "Виагра".

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару отказался поддержать санкции против России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1964562-zakupku-viagry-dlya-vooruzhennyh-sil-brazilii-potreboval-obyasnit-deputat/