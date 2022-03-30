Программа "Жить здорово" Елены Малышевой может исчезнуть из эфира Первого канала

Елена Малышева и профессор Елена Эсауленко. Кадр из видео: instagram.com/malysheva.live

В СМИ появилось сообщение о том, что Елена Малышева закрывает свою программу "Жить здорово" на Первом канале, как минимум до сентября. Тем не менее, официального подтверждения пока нет.

29 марта Елена Малышева собрала своих сотрудников и сообщила о том, что программа "Жить здорово!" закрывается, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

"По словам телеведущей, передача ориентировочно не будет выходить до сентября, но и потом, скорее всего, не вернется в эфир", - пишут журналисты.

Тем не менее, официального подтверждения этой информации пока не поступило.

Сообщается, что главной причиной закрытия программы являются изменения в сетке вещания телеканала.

"Из-за ситуации в Украине руководство Первого канала остановило выход развлекательных программ, и теперь там в основном идут информационные", – говорится в сообщении издания.

Также отмечается, что сотрудники программы не получат выплат за простой в вещании.

Ранее в СМИ сообщали о том, что шоу "Вечерний Ургант" больше не выйдет на Первом канале. Тем не менее, сам Иван Ургант опроверг эти слухи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1962848-programma-zhit-zdorovo-eleny-malyshevoy-mozhet-ischeznut-iz-efira-pervogo-kanala/