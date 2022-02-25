Экстремальных лесных пожаров станет на 50% больше к концу века, заявили в ООН

Иллюстративное фото: pixabay.com

Согласно новому отчету ООН, экстремальных лесных пожаров станет на 50% больше к концу этого века, передает BBC.

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В отчете отмечается повышенный риск в Арктике и других регионах, ранее не затронутых пожарами. Ученые определяют экстремальные пожары, как чрезвычайные пожары, которые происходят примерно раз в сто лет. Исследователи говорят, что повышение температуры и поведение людей в использовании природных ресурсов способствуют ухудшению ситуации с пожарами. Новое исследование призывает к радикальному перераспределению финансовых ресурсов для борьбы с пожарами.

Ученые из Программы ООН по окружающей среде говорят, что пожары, которые длятся неделями, становятся печальной нормой во многих частях планеты. В исследовании говорится, что к 2030 году произойдет глобальное увеличение экстремальных пожаров на 14% по сравнению с 2010-2020 годами. Увеличение может достичь 30% к 2050 году и 50% к концу столетия.

"Анализ был основан на определении катастрофического пожара, который происходит раз в 100 лет, поэтому это очень редкое событие", — сказал доктор Эндрю Салливан из Организации научных и промышленных исследований Содружества в Канберре, Австралия.

И хотя исследование делает прогнозы только в отношении экстремальных явлений, авторы считают, что количество маленьких лесных пожаров также будет увеличиваться по мере увеличения населения Земли. Это может иметь серьезные последствия для изменения климата, поскольку дополнительное сжигание увеличит количество углерода, выбрасываемого в атмосферу.

«Нам нужно больше инвестировать в предотвращение пожаров», — сказал один из авторов отчета, профессор Пауло Фернандес из Университета Португалии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1957700-ekstremalnyh-lesnyh-pozharov-stanet-na-50-bolshe-k-kontsu-veka-zayavili-v-oon/