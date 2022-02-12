Фейк о цитрусовых "с кровью" вновь стал популярен в Казнете

Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанцы начали рассылать в мессенджерах информацию о мандаринах, в которых якобы содержится "мутировавшая кровь". На самом деле это старый фейк, который уже распространяли в 2020 году.

В мессенджере WhatsApp казахстанцы начали пересылать скрин поста из Instagram. На нем, под фотографией с бордово-оранжевыми цитрусовыми фруктами, женщина сообщает, что ее ребенок якобы съел мандарин с "мутировавшей кровью".

В действительности же, на фотографии изображен красный, или как его называют из-за цвета, "кровавый", апельсин, сообщает StopFake.kz.

Яркий цвет этот сорт апельсинов приобрел из-за антоционинов – окрашенных растительных гликозидов. Эти органические соединения содержатся в растениях с красными или сине-фиолетовыми плодами и цветками, объясняют фактчекеры.

В красных апельсинах, так же, как и в других цитрусовых, много витамина С и А. Они также богаты кальцием и железом.

Эти фрукты абсолютно безопасны, и их можно употреблять в пищу тем, у кого нет других индивидуальных противопоказаний.

В конце 2020 года в Казнете вирусным стал фейк об апельсинах "с кровью".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1955819-feyk-o-tsitrusovyh-s-krovyu-vnov-stal-populyaren-v-kaznete/