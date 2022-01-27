Немецкий астронавт призвал к изучению космоса для разрешения украинского конфликта

Александр Герст. Кадр из видео: YouTube/Bild

Немецкий астронавт призвал изучать космос, чтобы разрешить возможный конфликт, связанный с Украиной, передает Lenta со ссылкой на DPA.

"[Совместные космические полеты] всегда укрепляли взаимопонимание между народами. Когда вы садитесь с кем-то на космический корабль, отправляетесь в космос, а затем видите Землю со стороны, такие вещи, как национальность, стираются. Очевидно, что здесь нет границ", - сказал астронавт из Германии Александр Герст.

Он призвал стороны объединиться, чтобы вместе исследовать космос, вместо того, чтобы усугублять ситуацию. Герст отметил, что сам лично находится в очень хороших отношениях со своими российскими коллегами.

Астронавт сравнил нынешнюю ситуацию с временами Холодной войны. Тогда люди, несмотря на мировую напряженность, продолжали сотрудничать друг с другом в этой отрасли.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в разговоре с журналистами оценил вероятность военного конфликта между российской стороной и НАТО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1953300-nemetskiy-astronavt-prizval-k-izucheniyu-kosmosa-dlya-razresheniya-ukrainskogo-konflikta/