Медведев оценил вероятность войны между Россией и НАТО

Дмитрий Медведев. Фото: Dmitry Astakhov/Sputnik/AFP/Getty Images

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев оценил вероятность возникновения войны между Россией и НАТО.

По его словам, никто не хочет войны. А чтобы этого избежать, необходимо договариваться. В дипломатических отношениях между США и Россией нужно применять принцип неделимой безопасности. То есть безопасность одной страны не может быть достигнута ценой безопасности другого государства.

Медведев отметил, что Россия добросовестно развивала отношения с НАТО. Но сам альянс призывы Москвы не слышит, передает Lenta. И действия НАТО представляют реальную угрозу для России.

"Обещали не продвигать НАТО, обещание не сдержали, говорят: "Мы ничего не подписывали". Но такие обещания, такие заверения давались, известно когда и известно кому", - сказал политик.

Медведев назвал позитивный пример сотрудничества России и Соединенных Штатов в борьбе против киберпреступности. Это задержание хакеров REvil.

"Есть некоторые другие примеры, такое сотрудничество налажено, в том числе и по линии аппаратов Советов безопасности. И я надеюсь, что оно будет развиваться. Главное, чтобы наши партнеры понимали, действительно, ценность этого сотрудничества и отвечали взаимностью. И понимали, что в данном случае можно друг другу сильно навредить, но пользы от этого никакой в целом не будет", - цитирует Медведева РИА Новости.

Зампредседателя Совбеза России привел в пример высказывание одного из американских политиков. И рассказал, кому конфронтация между двумя странами выгодна.

"Я вот вспоминаю, неделю где-то назад прочитал: один из - не могу иначе назвать - маразматических стариков из сената Соединенных Штатов Америки, фамилию не помню, сказал о том, что он не исключает возможности ограниченного ядерного столкновения, обмена ядерными ударами между Россией и Соединенными Штатами Америки. Ему-то, наверное, все равно, ему уже много лет, он считает, что он свое пожил и пора воздать всем по заслугам. Но это паранойя, это просто даже комментировать не хочется", - говорит он.

В случае, если США откажут России в предоставлении гарантий безопасности, это осложнит создавшуюся ситуацию.

Медведев назвал существование НАТО "парадоксом". Поскольку у альянса нет противников, которые настроены против Запада.

"Вообще блоки - это понятие устаревшее, из периода холодной войны, от которой вроде бы все пытаются отойти. В этом-то и парадокс существования НАТО, что у НАТО сейчас нет противника, который бы позиционировал себя как страна или содружество стран, которые идеологически не приемлют существование западного мира, существования НАТО, так как это было в период конкуренции между странами социалистического содружества и Варшавским договором, с одной стороны, и Североатлантическим альянсом, с другой стороны", - сказал политик.

И Россия, в свою очередь, тоже не выступала против альянса. Имели место какие-то разногласия и проблемы. Наоборот, по словам Медведева, Москва всегда стремилась к переговорам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1953258-medvedev-otsenil-veroyatnost-voyny-mezhdu-rossiey-i-nato/