Безбилетный беженец пролетел 11 часов в носовом колесе самолета из ЮАР в Нидерланды

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В аэропорту Нидерландов обнаружили безбилетного мужчину, прилетевшего в страну в носовом колесе грузового самолета, передает CNN.

Личность мужчины неизвестна. По сообщениям, ему от 16 до 35 лет. Прибыл в аэропорт Схипхол в Амстердаме из Йоханнесбурга, ЮАР грузовым самолетом в воскресенье утром.

Правда, мужчина безбилетный. Как оказалось, он провел все 11 часов полета в носовом колесе самолета на большой высоте при очень низких температурах.

"Мы узнали, что сегодня утром был найден человек, который спрятался на грузовом самолете на грузовой платформе аэропорта", - говорит пресс-секретарь аэропорта Схипхол Виллемейке Костер.

Мужчина жив, его госпитализировали. Температура его тела оказалась низкой. После того, как его состояние нормализуется, его отправят в Центр просителей убежища в Амстердаме. Там будут выяснять, действительно ли он просит убежища. Делом также занимается полиция.

"Мы были удивлены, обнаружив этого человека, но еще больше удивились тому, что он остался жив после того, как самолет пролетел более 10 тыс. [километров] при очень, очень низких температурах", - сообщила представитель Королевской военной полиции Нидерландов Джоанн Хелмондс.

Напомним, безбилетный нелегал из Гватемалы добрался до США, рискуя своей жизнью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1952603-bezbiletnyy-bezhenets-proletel-11-chasov-v-nosovom-kolese-samoleta-iz-yuar-v-niderlandy/