Безбилетный гватемалец спрятался в отсеке шасси самолета, чтобы добраться до США

Нелегальный мигрант из Гватемалы. Кадр из видео: Instagram/onlyindade

Нелегальный мигрант из Гватемалы добрался до США, рискуя своей жизнью, передает CNN.

Офицеры Таможенной и пограничной службы США в международном аэропорту Майами задержали 26-летнего нелегального мигранта из Гватемалы. Он все время полета прятался в отсеке шасси самолета. Ему удалось добраться до Соединенных Штатов, хотя мужчина едва не лишился жизни.

Вскоре после приземления самолета утром, он был обнаружен полицейскими и задержан. На данный момент ведется расследование. Мужчина был обессилен и доставлен в местную больницу для осмотра.

Удивительно, что гватемалец пережил трехчасовой полет, во время которого он мог задохнуться от нехватки кислорода, замерзнуть или вовсе выпасть.

На кадрах видеоролика в Instagram его держат полицейские, затем он теряет равновесие и падает на землю. На другом видеоролике сотрудники дают ему выпить немного воды.

Как говорят полицейские, нелегалы нередко идут на подобные риски, чтобы сбежать из своей страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1944361-bezbiletnyy-gvatemalets-spryatalsya-v-otseke-shassi-samoleta-chtoby-dobratsya-do-ssha/