Редкие слонята-близнецы родились в заповеднике Кении

Слонята-близнецы. Фото: instagram.com/janewynyard

Впервые за 16 лет в заповеднике Кении родились редкие близнецы африканских слонов, передает Newsweek.

Издание пишет, близнецы составляют всего один процент от общего числа новорожденных слонов, поскольку у матери не хватает молока на двух слонят.

"Близнецы слонов – очень редкое явление. На самом деле они редко живут как близнецы, потому что обычно умирает один или несколько детенышей. Для матери большой стресс, когда приходится кормить двух слонят", – рассказал Иэн Дуглас-Гамильтон, основатель организации Save the Elephants.

Он признался, что раньше уже видел слонят-близнецов, но всех их ждал печальный исход.

По его словам, эти детеныши выглядят нормально, но пока весят меньше положенной нормы. Выживание близнецов во много зависит от качества растительности в месте обитания, а также от опыта матери, отметил Дуглас-Гамильтон.

Исследователи будут ежедневно следить за здоровьем слонят и их развитием.

Летом прошлого года впервые в токийском зоопарке родились близнецы гигантской панды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1952060-redkie-slonyata-bliznetsy-rodilis-v-zapovednike-kenii/