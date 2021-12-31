В каких странах и городах мира уже наступил Новый 2022 год

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В Казахстане до наступления Нового года осталось всего 7-8 часов, однако из-за разницы в часовых поясах в некоторых уголках Земли он уже наступил, в других же – наступит чуть позже, чем у нас. Подробнее об этом – в материале NUR.KZ.

31 декабря 2021 года, 16:00 (по Нур-Султану)

Первыми территориями, встретившими новый 2022 год, стали остров Рождества (Кирибати), расположенный в Тихом океане, а также островное государство Самоа, находящееся в южной части Тихого океана и занимающее западную часть одноименного архипелага.

31 декабря, 16:15

Новый 2022 год пришел на острова Чатем (или Рекоху), которые входят в состав Новой Зеландии.

31 декабря, 17:00

Новый год наступил в Новой Зеландии, Фиджи, на острове Раваки (находится в архипелаге Феникса и принадлежит Кирибати), островах Тонга.

31 декабря, 18:00

Новый год приходит на Маршалловы острова, в Науру, Тувалу, в город Баирики, расположенный на атолле Тарава в центральной части Тихого океана (Кирибати).

31 декабря, 19:00

Новый год наступает в ряде австралийских городов – Сиднее, Мельбурне, Канберре, на Соломоновых островах, в Новой Каледонии, Вануату.

31 декабря, 20:00

2022 год наступает на острове Гуам, расположенном в западной части Тихого океана, в Содружестве Северных Марианских островов, в государстве Папуа-Новая Гвинея.

31 декабря, 21:00

2022 год наступает в Восточном Тиморе, КНДР, Республике Корее, Японии, на островах Палау, в индонезийских городах Амбон, Джаяпура, Тернате.

31 декабря, 22:00

Новый год приходит в Бруней, Китай, Гонконг (специальный административный район Китая), Малайзию, Сингапур, Филиппины, на острова Бали (Индонезия), Тайвань (провинция Китая).

31 декабря, 23:00

2022 год встречают во Вьетнаме, Камбодже, Лаосе, Таиланде, на индонезийских городах островах Ява и Суматра.

1 января 2022 года, 00:00 (по Нур-Султану)

Новый год наступает на большей части Казахстана (в том числе в Нур-Султане и Алматы), а также в соседнем Кыргызстане, Бангладеш и Бутане.

1 января, 01:00

В Казахстане 2022 год наступает в пяти областях – Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской. В это же время Новый год начнут праздновать на Мальдивах, в Пакистане, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане.

1 января, 02:00

Новый год приходит в Азербайджан, Армению, Грузию, Оман, ОАЭ.

1 января, 03:00

Новый год наступает в Москве, Санкт-Петербурге и еще ряде российских городов, на территории Беларуси, Ирака, Йемена, Саудовской Аравии, Сомали, Танзании, Турции, Уганды.

1 января, 06:00

2022 год встречают в Великобритании, Ирландии, Исландии, Португалии, Сенегале, Сьерра-Леоне, Того, на Канарских островах (принадлежат Испании).

1 января, 09:00

Новый год приходит в Аргентину, Парагвай, Суринам, Уругвай, Французскую Гвиану, Чили, на Фолклендские острова, в столицу Гренландии – Нуук (Дания), и ряд бразильских городов.

1 января, 12:00

Новый год наступает в Белизе, Гватемале, Гондурасе, Коста-Рике, Никарагуа, центральной части США (городах Остин, Хьюстон, Новый Орлеан, Чикаго, Мемфис и других), на востоке Мексики (в том числе в столице – городе Мехико), в канадских городах Реджайна и Виннипег, на Галапагосских островах, принадлежащих Эквадору.

1 января, 15:00

Новый год приходит в штат Аляска (США).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1949518-v-kakih-stranah-i-gorodah-mira-uzhe-nastupil-novyy-2022-god/