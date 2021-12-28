Виталий Кличко поздравил жителей Киева с наступающим 2222 годом

Виталий Кличко. Фото: Mykhailo Markiv\TASS via Getty Images

Мэр Киева ошибся в цифре будущего года во время своей речи, передает РИА Новости.

Бывший чемпион мира по боксу и мэр Киева Виталий Кличко попал в курьезную ситуацию. Во время речи он перепутал порядковый номер наступающего года и сказал присутствующим встречать "новый 2220 год".

Правда, потом исправился и назвал 2222 год.

Виталий Кличко не в первый раз оказывается в комичных ситуациях. Как-то мэр Киева в ходе брифинга, который посвящен ситуации с коронавирусом, случайно произнес неприличное слово, которое не планировал говорить. Затем после этого не смог выговорить слово "сенсационный". Ситуация произошла в прошлом году.

Также Виталий Кличко выпустил сборник своих самых известных цитат. Средства с продаж были направлены на благотворительность.

Кличко стал главой Киевской городской государственной администрации в 2014 году. Является обладателем звания "Герой Украины". Был также руководителем фракции "УДАР" в Верховной Раде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1948829-vitaliy-klichko-pozdravil-zhiteley-kieva-s-nastupayuschim-2222-godom/