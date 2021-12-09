Самую большую рождественскую елку в мире зажгли в Италии

Самая большая елка в мире в Италии. Фото: facebook.com/alberodigubbio

В Италии, на склоне горы Монте-Инджино в провинции Умбрия, зажглась самая большая рождественская елка в мире. Ее ежегодно зажигают с 1981 года, передает Wanted in Rome.

Высота праздничной елки составляет 750 метров, она занесена в Книгу рекордов Гиннеса еще в 1991 году. Ее украшают 700 гирлянд, чья общая длина – больше восьми метров.

"Корни" дерева тянутся от стен древнего города Губбио, а его звезда достигает базилики святого покровителя города, Сан-Убальдо, на вершине горы.

Отмечается, что огни, которыми украшена елка, символизируют послания местных жителей к давно умершим родственникам.

Елка будет освещать город своими огнями до января следующего года.

Ранее Жители Великобритании раскритиковали новогоднюю елку, установленную на Трафальгарской площади в центре Лондона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1946046-samuyu-bolshuyu-rozhdestvenskuyu-elku-v-mire-zazhgli-v-italii/