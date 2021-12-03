"Худая и некрасивая": британцы не оценили подаренную Норвегией новогоднюю елку (фото)

Новогодняя елка в центре Лондона. Фото: twitter.com/danbarker

Жители Великобритании раскритиковали новогоднюю елку, установленную на Трафальгарской площади в центре Лондона, передает TimeOut.

Рождественскую елку Лондону с 1947 года дарит мэрия Осло в память о поддержке во Второй мировой войне.

Этот год не стал исключением, на Трафальгарской площади установили 20-метровое дерево. Огни на ней зажгут в эту пятницу. Однако пользователи Сети считают, что новогодняя елка выглядит "худой и некрасивой".

Британцы пишут в социальных сетях, что елка смотрится "немного грустной", поскольку у нее короткие ветки, через которые просматривается ствол.

Кроме того, пользователи шутят, что таким образом норвежцы что-то пытаются сказать британцам.

"Мы что, с ними воюем?" ­– пишет журналист Hannah Al-Othman.

"Кто расстроил Норвегию?" – задаются вопросом другие пользователи.

Тем временем в Дании придумали выращивать новогодние елки из карандашей. Идея стартапа состоит в том, чтобы эффективно использовать карандаши, которые уже непригодны для письма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1945125-hudaya-i-nekrasivaya-britantsy-ne-otsenili-podarennuyu-norvegiey-novogodnyuyu-elku-foto/