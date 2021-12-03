Выращивать новогодние елки из карандашей придумали в Дании

Карандаш, из которого может вырасти елка. Фото: instagram.com/sproutworldofficial

В Дании стартап Sprout запустил в продажу карандаши, которые, отслужив свой срок, могут стать новогодним деревом, передает Euronews.

Издание пишет, что идея стартапа состоит в том, чтобы эффективно использовать карандаши, которые уже непригодны для письма.

Карандаши изготовлены из экологически чистой древесины, стержень для письма сделан из 100% натурального нетоксичного графита. А на конце карандаша находится капсула с семенами.

"Когда вы закончите писать, вместо того, чтобы выбросить его, вы просто сажаете карандаш с капсулой, содержащей семена, а затем заботитесь о нем, как о любом другом растении", - сказал основатель Sprout Майкл Стаушолм.

Кроме елки, из карандаша можно вырастить помидоры черри или другие комнатные цветы.

В компании отметили, что за восемь лет работы они продали свыше 30 млн карандашей в 80 странах мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1945117-vyraschivat-novogodnie-elki-iz-karandashey-pridumali-v-danii/