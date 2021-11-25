Российские депутаты предложили отнести фильмы об однополой любви в категорию "фильмов для взрослых"

Кадр из трейлера фильма "Зови меня своим именем". Кадр из видео: YouTube/Sony Pictures Classic

Издание Metro сообщило, что официальные лица России хотят отнести художественные фильмы с участием однополых влюбленных в категорию фильмов для взрослых.

Депутат Виталий Милонов заявил, что российский парламент рассматривает законопроект, согласно которому все фильмы, где присутствует однополая любовь, должны быть отнесены в соответствующую категорию.

Категория требует "особого доступа". То есть, если человек пожелает посмотреть такие фильмы, он должен иметь специальный доступ к ним, наряду с порнографией.

При этом Милонов отметил, что принятие данного решения "не за горами". Ранее депутат призывал к "стерилизации" представителей ЛГБТ, чем вызвал возмущения активистов.

Напомним, ранее в Казнете появились слухи о том, что якобы в школах дают уроки на тему ЛГБТ и ставят в пример детей, которые воспитываются в однополых семьях.

В конце июля жители Караганды устроили акцию протеста против участников собрания ЛГБТ-активистов. Полицейским пришлось принять меры, чтобы избежать массовых беспорядков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1943839-rossiyskie-deputaty-predlozhili-otnesti-filmy-ob-odnopoloy-lyubvi-v-kategoriyu-filmov-dlya-vzroslyh/