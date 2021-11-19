Уничтожение лесов Амазонки достигло самого высокого уровня за последние 15 лет

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Отчет специалистов показывает, что вырубка лесов Амазонки в Бразилии достигла самого высокого уровня за последние 15 лет, передает Би-би-си.

В лесах Амазонки обитают около трех миллионов видов растений и животных. Кроме того, они являются жизненно важными для всей планеты, так как выделяют огромное количество углерода, тем самым замедляя темпы изменения климата.

Но за год вырубка лесов Амазонки увеличилась на 22 процента. А за этот период с прошлого года было уничтожено 13,2 тыс. квадратных километров. Что является наивысшим показателем с 2006 года.

Специалисты отмечают, что вырубка лесов значительно увеличилась с приходом к власти бразильского президента Жаира Болсонару. Он поощрял сельское хозяйство и добычу полезных ископаемых в этих лесах.

Болсонару также обвинял бразильское агентство космических исследований (Inpe), которое подготовило этот отчет, в ухудшении репутации Бразилии.

Однако на минувшем саммите по климату в Глазго страна стала одной из тех, кто пообещал прекратить вырубку лесов к 2030 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1942938-unichtozhenie-lesov-amazonki-dostiglo-samogo-vysokogo-urovnya-za-poslednie-15-let/